Главная Спорт Забарний, Трубин и Судаков узнали свои оценки за матчи тура ЛЧ

Забарний, Трубин и Судаков узнали свои оценки за матчи тура ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 11:22
обновлено: 11:23
Забарний, Трубин и Судаков стали героями тура в Лиге чемпионов
Анатолий Трубин в воротах "Бенфики". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА защитник "ПСЖ" Илья Забарний получил оценку 5,4 по версии SofaScore. Он стал причиной назначения двух пенальти в свои ворота, а также автором желтой и прямой красной карточкой. 

Именно Забарный внес решающий сумбур в игру своей команды, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Илья Забарный провел худший матч за "ПСЖ" и стал антигероем поединка Лиги чемпионов. Другие представители сборной Украины проявились себя "со знаком плюс".  

Судаков и Трубин пытались спасти "Бенфику"

Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин выделился существенно лучше. Его рейтинг составил 8,8 балла благодаря семи сейвам, четыре из которых были выполнены за пределами штрафной, и был признан лучшим игроком команды по версии аналитиков. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в матче за "Бенфику". Фото: Reuters/Lee Smith

Полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков получил оценку 6,8 балла. Он сделал одну ключевую передачу, выполнил две точные диагонали и совершил четыре возвращения мяча, что поставило его на третье место по результативности среди партнеров по команде. 

После двух матчей "ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Луиса Энрике примут "Баварию". 

Илья Забарный
Илья Забарный до удаления с поля. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

"Бенфике" 5 ноября предстоит встреча с "Байером". Португальская команда идет на 34 месте в турнирной таблице ЛЧ. 

Напомним, норвежец Эрлинг Холанн сумел повторить рекорд Криштиану Роналду.

Болельщики в Украине смогут посмотреть в прямом эфире игру Лиги Конференций с соперником из Турции. 

Уже зимой "Динамо" может продать одного из своих полузащитников в житомирское "Полесье". 

спорт футбол Лига чемпионов Анатолий Трубин Илья Забарный Георгий Судаков
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
