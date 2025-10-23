Маркевич дав прогноз на матч Самсунспора з Динамо

Едуардо Герреро на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від виїзного матчу "Динамо" проти "Самсунспора" у другому турі Ліги конференцій 23 жовтня.

Він підкреслив, що киянам важливо мислити категорією результату та готуватися до інтенсивного футболу на чужому полі, повідомляє Meta.ua.

За оцінкою Мирона Маркевича, рівень суперника не повинен лякати "Динамо", а ключ до успіху полягає в правильно обраній моделі поведінки без зайвого пієтету. Фахівець вказав на фізичну готовність та характер як базу, від якої залежить підсумок зустрічі.

Олександр Шовковський демонструє клас. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Маркевич сказав про матч "Динамо"

Тренер вважає, що киянам потрібно максимально агресивно діяти без м'яча: нав'язати високий пресинг, не дозволити господарям розігнатися та змусити їх помилятися. При цьому він бачить шанс "Динамо" у швидких переходах і контргрі, де швидкість атакувальників здатна вирішити епізоди.

"У Туреччині необхідно відіграти на одному диханні. Оскільки грає "Динамо" в чемпіонаті, в єврокубках не пройде. Виходьте та доводьте, що ви чогось варті. Потрібно грати тільки на перемогу", — заявив Маркевич.

