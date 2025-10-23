Відео
Головна Спорт Маркевич назвав ключ до успіху Динамо в Туреччині

Маркевич назвав ключ до успіху Динамо в Туреччині

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 09:45
Оновлено: 09:43
Маркевич дав прогноз на матч Самсунспора з Динамо
Едуардо Герреро на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від виїзного матчу "Динамо" проти "Самсунспора" у другому турі Ліги конференцій 23 жовтня.

Він підкреслив, що киянам важливо мислити категорією результату та готуватися до інтенсивного футболу на чужому полі, повідомляє Meta.ua.

Читайте також:

За оцінкою Мирона Маркевича, рівень суперника не повинен лякати "Динамо", а ключ до успіху полягає в правильно обраній моделі поведінки без зайвого пієтету. Фахівець вказав на фізичну готовність та характер як базу, від якої залежить підсумок зустрічі.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський демонструє клас. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Маркевич сказав про матч "Динамо"

Тренер вважає, що киянам потрібно максимально агресивно діяти без м'яча: нав'язати високий пресинг, не дозволити господарям розігнатися та змусити їх помилятися. При цьому він бачить шанс "Динамо" у швидких переходах і контргрі, де швидкість атакувальників здатна вирішити епізоди.

"У Туреччині необхідно відіграти на одному диханні. Оскільки грає "Динамо" в чемпіонаті, в єврокубках не пройде. Виходьте та доводьте, що ви чогось варті. Потрібно грати тільки на перемогу", — заявив Маркевич.

Нагадаємо, захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко почне другу половину сезону в новій команді.

Тренер "ПСЖ" Луїс Енріке прокоментував помилки Іллі Забарного в матчі Ліги чемпіонів.

А форвард "Баварії" Гаррі Кейн перевершив відоме досягнення Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Мирон Маркевич Самсунспор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
