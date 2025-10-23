Ярмоленко назвав найдивовижніший матч, у якому взяв участь

Андрій Ярмоленко на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко святкує день народження. Колишньому капітану збірної України виповнилося 36 років.

У цей день ми вирішили нагадати про дивовижний інцидент, про який сам Ярмоленко розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Український футболіст Андрій Ярмоленко згадав одну з найнесподіваніших історій своєї кар'єри. Це була гра з фанатом, який раніше критикував футболістів "Динамо". Цей епізод стався ще за часів, коли він тільки починав шлях в основному складі киян.

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Історія Ярмоленка

За словами гравця, біля бази "Динамо" часто збиралися шанувальники команди, серед яких був один юний киянин. Згодом хлопчик виріс, але продовжував приходити, обговорюючи футбол і даючи оцінки гравцям. Саме він одного разу став мимовільним учасником маленького дворового матчу.

Ярмоленко помітив хлопця під дощем, запропонував підвезти, і розмова між ними несподівано переросла в суперечку. Молодий чоловік стверджував, що грає краще за професіоналів, і це зачепило капітана "Динамо". Тоді Андрій вирішив перевірити все на полі особисто.

Футболіст купив м'яч, і під проливним дощем вони вийшли грати до п'яти голів. Для Ярмоленка це був емоційний поєдинок, у якому він хотів показати, що робота та результат важливіші за розмови. Після перемоги він повернувся додому в брудному одязі, але з почуттям, що поставив справедливу крапку в суперечці.

"Ми грали до п'яти голів, і я переміг. Потім ми ще бачилися на матчах, але він уже не захотів реваншу — посміхався, але говорив: "Ні-ні!" — пригадав Ярмоленко.

