Головна Спорт Шахтар провально зіграв з Легією в ЛК — що сталося на полі

Шахтар провально зіграв з Легією в ЛК — що сталося на полі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 08:10
Оновлено: 08:10
Шахтар програв Легії в Кракові у матчі Ліги конференцій
Матч "Шахтар" — "Легія". Фото: "Шахтар"

В Лізі конференцій пройшли матчі другого туру основного раунду. В Кракові донецький "Шахтар" приймав польську "Легію".

Цей матч завершився не на користь "гірників", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Шахтер - Легия
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" несподівано програв

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран виставив на поле дублюючий склад, посилений Артемом Бондаренком, Марлоном Гомесом та Миколою Матвієнком.

Кардинальні зміни у складі після нічиєї з "Поліссям" (0:0) мали додати свіжості на полі. Однак допомогло це суперникам.

На 16-й хвилині Ізакі втратив м’яч, і Рафал Августиняк дальнім ударом у праву дев’ятку розстріляв Кирила Фесюна — 0:1. Загалом перший тайм "Шахтар" провалив, не створивши жодного моменту.

Шахтер - Легия
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

У другому таймі Туран почав активно робити заміни, і вони спрацювали. На 61-й хвилині Конопля навісив у штрафний, а Лукас Мейрелліш головою зрівняв рахунок — 1:1.

Після голу зусилля "гірників" були недостатніми, і вони не змогли забити вдруге. Натомість у компенсований час Назарина сфолив біля штрафного, і Августиняк зі стандарту знову влучив у дев’ятку — 1:2.

"Шахтар" — "Легія" — 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 — Августиняк, 16, 90+4

"Шахтар" після поразки має лише три очки після двох турів основного раунду.

Нагадаємо, український журналіст розповів, чому Олександр Шовковський досі не звільнений з київського "Динамо".

Захисник збірної України Олександр Зінченко може змнову змінити команд.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
