Шахтар програв Легії в Кракові у матчі Ліги конференцій

Шахтар провально зіграв з Легією в ЛК — що сталося на полі
В Лізі конференцій пройшли матчі другого туру основного раунду. В Кракові донецький "Шахтар" приймав польську "Легію".
Цей матч завершився не на користь "гірників", повідомив портал Новини.LIVE.
"Шахтар" несподівано програв
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран виставив на поле дублюючий склад, посилений Артемом Бондаренком, Марлоном Гомесом та Миколою Матвієнком.
Кардинальні зміни у складі після нічиєї з "Поліссям" (0:0) мали додати свіжості на полі. Однак допомогло це суперникам.
На 16-й хвилині Ізакі втратив м’яч, і Рафал Августиняк дальнім ударом у праву дев’ятку розстріляв Кирила Фесюна — 0:1. Загалом перший тайм "Шахтар" провалив, не створивши жодного моменту.
У другому таймі Туран почав активно робити заміни, і вони спрацювали. На 61-й хвилині Конопля навісив у штрафний, а Лукас Мейрелліш головою зрівняв рахунок — 1:1.
Після голу зусилля "гірників" були недостатніми, і вони не змогли забити вдруге. Натомість у компенсований час Назарина сфолив біля штрафного, і Августиняк зі стандарту знову влучив у дев’ятку — 1:2.
"Шахтар" — "Легія" — 1:2
Голи: Мейрелліш, 61 — Августиняк, 16, 90+4
"Шахтар" після поразки має лише три очки після двох турів основного раунду.
