Україна
Як Шахтар відреагував на провокації польських ультрас

Як Шахтар відреагував на провокації польських ультрас

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 09:45
Оновлено: 09:41
Конопля оцінив поведінку фанатів Легії після скандалу в Кракові
Юхим Конопля вітає Луку Мейрелліса. Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Матч другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією" у Кракові завершився скандалом. Польські ультрас, попри заборону, пронесли на трибуну банер із написом "Ми пам'ятаємо Волинь", а потім були змушені його зняти.

Обстановка на стадіоні загострилася, коли фанати "Легії" почали скандувати образливі гасла на адресу українських уболівальників та гравців, повідомляє "Трибуна".

Серед кричалок звучали фрази зі згадкою УПА, Бандери та самого "Шахтаря", що викликало обурення навіть у місцевих журналістів.

Легия Варшава
Один із банерів на стадіоні. Фото: Трибуна

Для донецької команди вечір виявився непростим не тільки через атмосферу. "Шахтар" поступився з рахунком 1:2, втративши перевагу після забитого м'яча Юхима Коноплі. Гра проходила в рівній боротьбі, але кінцівка залишилася за поляками.

Легия Варшава
Вболівальники "Легії" на стадіоні. Скріншот Telegram

Що сказав Конопля після матчу

За словами захисника, команда відчула розчарування від результату, адже мала шанси на перемогу. Він зазначив, що негативні вигуки не вибили футболістів із ритму, а українська підтримка на трибунах, навпаки, допомагала почуватися майже "вдома".

"Нам було дуже прикро, адже по ходу матчу ми відчували, що можемо виграти. Після першого пропущеного м'яча ми не опустили руки, навпаки — почали грати активніше. Так, польські фанати кричали щось неприємне, але ми намагалися не звертати уваги. А за наших уболівальників хочу сказати окреме спасибі, їх було чутно і вони давали нам сили грати до кінця", — розповів Конопля.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Юхим Конопля Легія Варшава
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
