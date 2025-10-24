Динамо розгромно програло Самсунспору у другому турі Ліги конференцій

Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У Лізі конференцій завершилися матчі другого туру. У Туреччині київське "Динамо" протистояло "Самсунспору".

Команда Олександра Шовковського зазнала розгромної поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

Як "Динамо" зганьбилося в Туреччині

Проблеми киян почалися вже на 2-й хвилині матчу, коли Тіаре помилився в захисті, і Мусаба розстріляв порожні ворота — 1:0.

На 30-й хвилині Шола Огундана прострілив уздовж воротарського майданчика, але Караваєв на дальній штанзі не влучив у порожні ворота. За змарнований момент киян покарали вже через чотири хвилини — Муанділмаджі подвоїв перевагу, скориставшись зручним відскоком.

У другому таймі на 62-й хвилині Гольсе дальнім ударом після рикошету від Тіаре встановив остаточний рахунок — 3:0.

Господарі впевнено контролювали матч і не дозволили "Динамо" створити жодного небезпечного моменту.

Для "Динамо" це друга поразка в Лізі конференцій після "Крістал Пелес" (0:2).

"Самсунспор" — "Динамо" Київ — 3:0

Голи: Мусаба, 2, Муанділмаджі, 34, Гольсе, 62

