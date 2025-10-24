Відео
Головна Спорт Динамо було приголомшене Самсунспором в Лізі конференції

Динамо було приголомшене Самсунспором в Лізі конференції

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 09:27
Оновлено: 09:33
Динамо розгромно програло Самсунспору у другому турі Ліги конференцій
Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У Лізі конференцій завершилися матчі другого туру. У Туреччині київське "Динамо" протистояло "Самсунспору".

Команда Олександра Шовковського зазнала розгромної поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Самсунспор - Динамо
Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Як "Динамо" зганьбилося в Туреччині

Проблеми киян почалися вже на 2-й хвилині матчу, коли Тіаре помилився в захисті, і Мусаба розстріляв порожні ворота — 1:0.

На 30-й хвилині Шола Огундана прострілив уздовж воротарського майданчика, але Караваєв на дальній штанзі не влучив у порожні ворота. За змарнований момент киян покарали вже через чотири хвилини — Муанділмаджі подвоїв перевагу, скориставшись зручним відскоком.

Самсунспор - Динамо
Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У другому таймі на 62-й хвилині Гольсе дальнім ударом після рикошету від Тіаре встановив остаточний рахунок — 3:0.

Господарі впевнено контролювали матч і не дозволили "Динамо" створити жодного небезпечного моменту.

Для "Динамо" це друга поразка в Лізі конференцій після "Крістал Пелес" (0:2).

"Самсунспор" — "Динамо" Київ — 3:0

Голи: Мусаба, 2, Муанділмаджі, 34, Гольсе, 62

Нагадаємо, український журналіст розповів про причини, які досі не зробили Шовковського безробітним.

Захисник збірної України та "Ноттінгем Форрест" Олександр Зінченко може змінити команду.

футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Шовковський єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
