Україна
Динамо было ошеломлено Самсунспором в Лиге конференции

Динамо было ошеломлено Самсунспором в Лиге конференции

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 09:27
обновлено: 10:10
Динамо разгромно проиграло Самсунспору во втором туре Лиги конференций
Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В Лиге конференций завершились матчи второго тура. В Турции киевское "Динамо" противостояло "Самсунспору".

Команда Александра Шовковского потерпела разгромное поражение, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Самсунспор - Динамо
Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Как "Динамо" опозорилось в Турции

Проблемы киевлян начались уже на 2-й минуте матча, когда Тиаре ошибся в защите, и Мусаба расстрелял пустые ворота — 1:0.

На 30-й минуте Шола Огундана прострелил вдоль вратарской, но Караваев на дальней штанге не попал в пустые ворота. За упущенный момент киевлян наказали уже через четыре минуты — Муандилмаджи удвоил преимущество, воспользовавшись удобным отскоком.

Самсунспор - Динамо
Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Во втором тайме на 62-й минуте Гольсе дальним ударом после рикошета от Тиаре установил окончательный счет — 3:0.

Хозяева уверенно контролировали матч и не позволили "Динамо" создать ни одного опасного момента.

Для "Динамо" это второе поражение в Лиге конференций после "Кристал Пэлес" (0:2).

"Самсунспор" — "Динамо" Киев — 3:0

Голы: Мусаба, 2, Муандилмаджи, 34, Гольсе, 62

Напомним, украинский журналист рассказал о причинах, которые до сих пор не сделали Шовковского безработным.

Защитник сборной Украины и "Ноттингем Форрест" Александр Зинченко может сменить команду.

футбол Динамо Лига Конференций Александр Шовковский еврокубки
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
