Динамо разгромно проиграло Самсунспору во втором туре Лиги конференций

Матч "Самсунспор" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В Лиге конференций завершились матчи второго тура. В Турции киевское "Динамо" противостояло "Самсунспору".

Команда Александра Шовковского потерпела разгромное поражение, сообщил портал Новини.LIVE.

Как "Динамо" опозорилось в Турции

Проблемы киевлян начались уже на 2-й минуте матча, когда Тиаре ошибся в защите, и Мусаба расстрелял пустые ворота — 1:0.

На 30-й минуте Шола Огундана прострелил вдоль вратарской, но Караваев на дальней штанге не попал в пустые ворота. За упущенный момент киевлян наказали уже через четыре минуты — Муандилмаджи удвоил преимущество, воспользовавшись удобным отскоком.

Во втором тайме на 62-й минуте Гольсе дальним ударом после рикошета от Тиаре установил окончательный счет — 3:0.

Хозяева уверенно контролировали матч и не позволили "Динамо" создать ни одного опасного момента.

Для "Динамо" это второе поражение в Лиге конференций после "Кристал Пэлес" (0:2).

"Самсунспор" — "Динамо" Киев — 3:0

Голы: Мусаба, 2, Муандилмаджи, 34, Гольсе, 62

