Олексій Лень може перейти в Реал — що відомо про переговори

Мадридський "Реал" розглядає варіант із підписанням українського баскетболіста, центрового Олексія Леня. Іспанський клуб шукає підсилення перед стартом щільного графіка Євроліги, де основному бігмену Вальтеру Таваресу потрібен надійний дублер.

Кандидатура Леня з'явилася після того, як віцечемпіон Європи Бруно Фернандо випав з основної ротації, повідомляє El Mundo Deportivo.

Головний тренер Серджіо Скаріоло не знайшов із гравцем взаєморозуміння, і в останніх матчах місце центрового закривали комбінаціями нижчих баскетболістів.

Олексій Лень, нещодавно відрахований із "Нью-Йорк Нікс", залишається вільним агентом і відкритий до повернення в Європу. Його досвід у НБА налічує понад 600 матчів та робить українця одним із найцікавіших варіантів на ринку для клубів, що беруть участь у Євролізі.

Чому "Реал" обрав Леня

Український центровий уже знайомий Скаріоло за спільною роботою в "Торонто Репторс" у сезоні 2019/20, де провів 13 матчів під керівництвом італійського фахівця. Цей факт, за даними іспанських ЗМІ, може зіграти ключову роль у переговорах.

Крім того, інтерес до Леня виявляють й інші європейські команди, включно з грецькими клубами Євроліги, однак "Реал" залишається найімовірнішим напрямком для продовження його кар'єри.

