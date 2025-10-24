Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідер збірної України може перейти в Реал

Лідер збірної України може перейти в Реал

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 13:03
Оновлено: 13:03
Олексій Лень може перейти в Реал — що відомо про переговори
Олексій Лень на тренуванні. Фото: instagram.com/alexlen_25/

Мадридський "Реал" розглядає варіант із підписанням українського баскетболіста, центрового Олексія Леня. Іспанський клуб шукає підсилення перед стартом щільного графіка Євроліги, де основному бігмену Вальтеру Таваресу потрібен надійний дублер.

Кандидатура Леня з'явилася після того, як віцечемпіон Європи Бруно Фернандо випав з основної ротації, повідомляє El Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте також:

Головний тренер Серджіо Скаріоло не знайшов із гравцем взаєморозуміння, і в останніх матчах місце центрового закривали комбінаціями нижчих баскетболістів.

Олексій Лень, нещодавно відрахований із "Нью-Йорк Нікс", залишається вільним агентом і відкритий до повернення в Європу. Його досвід у НБА налічує понад 600 матчів та робить українця одним із найцікавіших варіантів на ринку для клубів, що беруть участь у Євролізі.

Алексей Лень
Олексій Лень під час матчу. Фото: instagram.com/alexlen_25/

Чому "Реал" обрав Леня

Український центровий уже знайомий Скаріоло за спільною роботою в "Торонто Репторс" у сезоні 2019/20, де провів 13 матчів під керівництвом італійського фахівця. Цей факт, за даними іспанських ЗМІ, може зіграти ключову роль у переговорах.

Крім того, інтерес до Леня виявляють й інші європейські команди, включно з грецькими клубами Євроліги, однак "Реал" залишається найімовірнішим напрямком для продовження його кар'єри.

Нагадаємо, воротар донецького "Шахтаря" жорстко відреагував на провокації польських уболівальників у матчі Ліги Конференцій.

А віцекапітан збірної України з футболу Олександр Зінченко може знову змінити команду через тренера "Ноттінгем Форест".

спорт Реал Мадрид Баскетбол Нью-Йорк Нікс Олексій Лень
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації