Президент федерації баскетболу висловився про нічну Україну

Результати атаки Києва Росією. Фото: Reuters/Alina Smutko

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський прокоментував масштабний нічний обстріл країни з боку Росії. Ніч на 10 жовтня стала однією з найважчих.

По українських містах вдарили сотні дронів та десятки ракет, унаслідок цього пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, нагадав Михайло Бродський на своїй сторінці у Facebook.

За словами президента ФБУ, атака має не просто військовий характер, а мета полягала в тому, щоб підірвати мораль, позбавити людей світла та тепла напередодні зими. Він зазначив, що обстріли знову стали частиною стратегії, спрямованої на удушення цивільного життя та створення хаосу.

Михайло Бродський. Фото: УНІАН

Що Бродський написав про атаку на Україну

Федерація баскетболу закликала міжнародні організації посилити тиск на агресора та відгукнутися на зло, вчинене цієї ночі. Бродський наголосив, що спорт, культура та суспільство — усі мають залишатися єдиними в цей час випробування.

"Знову ніч переживань, знову думки про все. Як це важко. Завжди думаю про наших на передовій, ми їм усім зобов'язані. Схиляю голову перед загиблими та їхніми родинами. Росії не пробачу", — написав Бродський.

