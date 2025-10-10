Видео
Україна
Главная Спорт Президент федерации баскетбола обвинил Россию после ночной атаки

Президент федерации баскетбола обвинил Россию после ночной атаки

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 13:31
Президент федерации баскетбола высказался о ночном Украины
Результаты атаки Киева Россией. Фото: Reuters/Alina Smutko

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал масштабный ночной обстрел страны со стороны России. Ночь на 10 октября стала одной из самых тяжелых. 

По украинским городам ударили сотни дронов и десятки ракет, в результате повреждены объекты критической инфраструктуры, напомнил Михаил Бродский на своей странице в Facebook

Читайте также:

По словам президента ФБУ, атака носит не просто военный характер, а цель заключалась в том, чтобы подорвать мораль, лишить людей света и тепла в преддверии зимы. Он отметил, что обстрелы вновь стали частью стратегии, направленной на удушение гражданской жизни и создание хаоса. 

Михаил Бродский
Михаил Бродский. Фото: УНИАН

Что Бродский написал про атаку на Украину

Федерация баскетбола призвала международные организации усилить давление на агрессора и откликнуться на зло, совершенное этой ночью. Бродский подчеркнул, что спорт, культура и общество — все должны оставаться едиными в этот час испытания.

"Снова ночь переживаний, снова мысли обо всем. Как это тяжело. Всегда думаю о наших на передовой, мы им всем обязаны. Склоняю голову перед погибшими и их семьями. России не прощу", — написал Бродский. 

Напомним, главный тренер сборной Украины назвал игроков, которые не помогут команде в матче с Исландией. 

Один из лидеров национальной команды Александр Зинченко обратился к партнерам перед важной игрой. 

спорт обстрелы Баскетбол ФБУ война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
