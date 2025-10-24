Алексей Лень может перейти в Реал — что известно о переговорах

Алексей Лень на тренировке. Фото: instagram.com/alexlen_25/

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с подписанием украинского баскетболиста, центрового Алексея Леня. Испанский клуб ищет усиление перед стартом плотного графика Евролиги, где основному бигмену Вальтеру Таваресу требуется надежный дублер.

Кандидатура Леня появилась после того, как вице-чемпион Европы Бруно Фернандо выпал из основной ротации, сообщает El Mundo Deportivo.

Главный тренер Серджио Скариоло не нашел с игроком взаимопонимания, и в последних матчах место центрового закрывали комбинациями более низких баскетболистов.

Алексей Лень, недавно отчисленный из "Нью-Йорк Никс", остается свободным агентом и открыт к возвращению в Европу. Его опыт в НБА насчитывает более 600 матчей и делает украинца одним из самых интересных вариантов на рынке для клубов, участвующих в Евролиге.

Алексей Лень во время матча. Фото: instagram.com/alexlen_25/

Почему "Реал" выбрал Леня

Украинский центровой уже знаком Скариоло по совместной работе в "Торонто Рэпторс" в сезоне 2019/20, где провел 13 матчей под руководством итальянского специалиста. Этот факт, по данным испанских СМИ, может сыграть ключевую роль в переговорах.

Кроме того, интерес к Леню проявляют и другие европейские команды, включая греческие клубы Евролиги, однако "Реал" остается наиболее вероятным направлением для продолжения его карьеры.

