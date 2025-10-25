Ламин Ямал резкими высказываниями разозлил Реал перед элькласико

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Перед испанским эль-класико между лагерями команд нарастает напряжение. Одним из последних катализаторов стал 18-летний звездный вингер каталонцев Ламин Ямал.

Юному футболисту удалось разозлить раздевалку "Реала", сообщил портал Marca.

Ямал подогрел напряжение перед эль-класико

Во время трансляции медиафутбольного турнира Kings League Ямал сравнил команду "Порсинос" с мадридским "Реалом". На вопрос, напоминает ли "Порсинос" "Реал", Ламин ответил резко:

"Да, конечно. Они мошенничают и постоянно жалуются", — сказал Ямал.

Слова игрока вызвали возмущение в стане "Реала". В мадридском клубе считают 18-летнего футболиста плохим примером и отмечают, что его поведение вне поля раздражает других игроков.

Мадридцы уверены, что Ламин не придерживается базовых принципов профессионального спортсмена.

В то же время комментарии Ямала только добавили мотивации "Реалу" перед матчем 10-го тура, который состоится 26 октября на "Сантьяго Бернабеу".

После девяти туров "Реал" лидирует с 24 очками, "Барселона" — вторая с 22.

