Ламін Ямал роздратував Реал перед елькласико різкими висловлюваннями

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Перед іспанським елькласико між таборами команд наростає напруга. Одним із останніх каталізаторів став 18-річний зірковий вінгер каталонців Ламін Ямал.

Юному футболісту вдалося роздратувати роздягальню "Реала", повідомив портал Marca.

Реклама

Читайте також:

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Ямал підігрів напругу перед елькласико

Під час трансляції медіафутбольного турніру Kings League Ямал порівняв команду "Порсинос" із мадридським "Реалом". На запитання, чи нагадує "Порсинос" "Реал", Ламін відповів різко:

"Так, звісно. Вони шахраюють і постійно скаржаться", — сказав Ямал.

Слова гравця викликали обурення у стані "Реала". У мадридському клубі вважають 18-річного футболіста поганим прикладом і зазначають, що його поведінка поза полем дратує інших гравців.

Мадридці впевнені, що Ламін не дотримується базових принципів професійного спортсмена.

Водночас коментарі Ямала лише додали мотивації "Реалу" перед матчем 10-го туру, який відбудеться 26 жовтня на "Сантьяго Бернабеу".

Після дев’яти турів "Реал" лідирує з 24 очками, "Барселона" — друга з 22.

Нагадаємо, український оборонець "Евертона" Віталій Миколенко може покинути клуб на правах вільного агента.

Раніше найкращий боксер світу в надважкій вазі Олександр Усик з'явився на фото разом із відомим військовим.