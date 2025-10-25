Ламін Ямал роздратував Реал перед елькласико різкими висловлюваннями

На Ямала розпочнуть полювання — він розізлив гравців Реалу
Перед іспанським елькласико між таборами команд наростає напруга. Одним із останніх каталізаторів став 18-річний зірковий вінгер каталонців Ламін Ямал.
Юному футболісту вдалося роздратувати роздягальню "Реала", повідомив портал Marca.
Ямал підігрів напругу перед елькласико
Під час трансляції медіафутбольного турніру Kings League Ямал порівняв команду "Порсинос" із мадридським "Реалом". На запитання, чи нагадує "Порсинос" "Реал", Ламін відповів різко:
"Так, звісно. Вони шахраюють і постійно скаржаться", — сказав Ямал.
Слова гравця викликали обурення у стані "Реала". У мадридському клубі вважають 18-річного футболіста поганим прикладом і зазначають, що його поведінка поза полем дратує інших гравців.
Мадридці впевнені, що Ламін не дотримується базових принципів професійного спортсмена.
Водночас коментарі Ямала лише додали мотивації "Реалу" перед матчем 10-го туру, який відбудеться 26 жовтня на "Сантьяго Бернабеу".
Після дев’яти турів "Реал" лідирує з 24 очками, "Барселона" — друга з 22.
