Україна
Головна Спорт Усик опублікував фото з командиром Азова Паламаром

Усик опублікував фото з командиром Азова Паламаром

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 13:35
Оновлено: 13:31
Усик зустрівся з легендою Азова Святославом Паламаром
Олександр Усик та Святослав Паламар із дружинами. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик знову опинився в центрі уваги. Він був помічений у компанії заступника командира бригади спецпризначення "Азов" Святослава Паламара.

На сторінці дружини Усика в Instagram опубліковано фотографії із заходу, де також були присутні публічні фігури українського шоубізнесу.

Читайте також:

Олександр Усик, спортсмен-лідер, і Святослав Паламар, захисник України на фронті, опинилися на одному кадрі, що підкреслює зв'язок між спортивним успіхом та національною стійкістю.

Александр Усик
Гості урочистого заходу. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Контекст зустрічі Усика та Паламара

Олександр Усик з 2025 року перебуває в періоді відновлення після травми спини та планує повернення в ринг у першій половині 2026 року.

Святослав Паламар — капітан та заступник командира бригади "Азов", який брав участь в обороні Маріуполя і був звільнений із полону навесні 2023 року.

Екатерина Усик
Оля Полякова, Олеся Бацман та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

На урочистому заході, який відбувся в Києві, було помічено багато відомих в Україні людей. Це журналіст Дмитро Гордон з дружиною Олесею Бацман, доктор Євген Комаровський, співачка Оля Полякова та багато інших.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик пояснив, як відновлюється після ракетних та дронових атак росіян на Україну.

Окрім цього чемпіон світу з боксу поділився думкою про відключення світла в столиці та київській області.

спорт Олександр Усик бокс бригада "Азов" Катерина Усик Святослав Паламар
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
