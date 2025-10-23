Олександр Усик відповів, чи страждає від вимкнень світла — відео

Український боксер Олександр Усик. Фото: Новини.LIVE

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик зізнався, як проводить час під час вимкнення світла. Він вважає, що до цих ускладнень життя треба ставитися з розумінням.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на XX Ювілейному Міжнародному Форумі з кардіології та кардіохірургії.

Олександр Усик зізнався, що не страждає від вимкнення світла

Український спортсмен спокійно ставиться до екстрених відключень. Під час вимкнень проводить час із родиною.

"Нормально було. Темненько. Лежав біля дружини, обіймав її, і так тепло було біля неї. Кума каже: "Дубар, кап*ць, костюм вдягла". Дивіться, є два варіанти — впадати у відчай і кричати, що це ніколи не зупиниться, чи просто прилаштовуватися. Віктор Франклін казав: "Перші померли ті, хто думав, що це швидко закінчиться. Другі померли, хто думав, що ніколи не закінчиться. Вижили лише ті, хто сконцентрував свою увагу на праці. Ви повинні щось робити, щоб допомагати. Хтось думає: "А що я один зроблю?" А ми маємо ланцюжок. Якщо одна ланка відвалюється, ми маємо два ланцюжки. Щоб зʼєднати, ми зварюємо цю одну ланку — і все виходить", — вважає спортсмен.

