Усик повернеться на ринг у першій половині 2026 року — хто стане суперником

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Фото: Associated Press/Jose Breton

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін розповів про плани абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Українець повернеться на ринг у першій половині 2026 року та зосередиться на обов'язковому захисті титулів, повідомило видання The Ring.

Наступним суперником чемпіона стане переможець поєдинку між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Бій визначить офіційного претендента на титули WBO, WBA, IBF та IBO, що належать Олександру.

Новозеландець Джозеф Паркер готується до бою. Фото: x.com/joeboxerparker

Коли Усик повернеться в ринг

У команді чемпіона зазначають, що підготовка проходить за планом, а відновлення після попереднього бою не викликає побоювань. Лапін підтвердив, що українець уже повернувся до тренувань та перебуває у відмінній фізичній формі.

Олександр Усик має намір вийти на ринг у період із березня до червня 2026 року. Його повернення стане першим боєм після реваншу з Даніелем Дюбуа, що відбувся 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі".

У тому поєдинку Усик упевнено переміг британця нокаутом у п'ятому раунді та вдруге завоював звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

