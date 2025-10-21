Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик готується до повернення — хто стане суперником

Усик готується до повернення — хто стане суперником

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:15
Оновлено: 11:12
Усик повернеться на ринг у першій половині 2026 року — хто стане суперником
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Фото: Associated Press/Jose Breton

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін розповів про плани абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Українець повернеться на ринг у першій половині 2026 року та зосередиться на обов'язковому захисті титулів, повідомило видання The Ring.

Реклама
Читайте також:

Наступним суперником чемпіона стане переможець поєдинку між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Бій визначить офіційного претендента на титули WBO, WBA, IBF та IBO, що належать Олександру.

Джозеф Паркер
Новозеландець Джозеф Паркер готується до бою. Фото: x.com/joeboxerparker

Коли Усик повернеться в ринг

У команді чемпіона зазначають, що підготовка проходить за планом, а відновлення після попереднього бою не викликає побоювань. Лапін підтвердив, що українець уже повернувся до тренувань та перебуває у відмінній фізичній формі.

Олександр Усик має намір вийти на ринг у період із березня до червня 2026 року. Його повернення стане першим боєм після реваншу з Даніелем Дюбуа, що відбувся 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі".

У тому поєдинку Усик упевнено переміг британця нокаутом у п'ятому раунді та вдруге завоював звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, один із синів Олександра Усика вже домігся перших успіхів у спорті, але мова не про бокс.

Зірка Голлівуду Двейн Джонсон поділився враженнями від роботи з Олександром Усиком на знімальному майданчику.

спорт Олександр Усик бокс Бій Усик — Паркер Сергій Лапін
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації