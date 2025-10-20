Паркер захистив Усика від критики з боку вболівальників

Джозеф Паркер працює в спортзалі. Фото: x.com/joeboxerparker/

Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер відреагував на коментарі фанатів, які назвали його майбутній бій з Олександром Усиком "марною тратою часу".

Британська публіка активно обговорює майбутній поєдинок, який має визначити наступного обов'язкового претендента на титул абсолютного чемпіона світу, повідомляє Propa Boxing.

Промоутери підтвердили, що зустріч Джозефа Паркера та Олександра Усика стане однією з центральних подій у суперважкому дивізіоні. Однак частина вболівальників упевнена, що український чемпіон не зазнає труднощів, а бій триватиме недовго.

Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Сам Паркер зберігає спокій та впевнений, що недооцінка суперника або зайва критика на його адресу не мають значення. Він підкреслив, що головне — залишатися активним та продовжувати рух до вершини, незалежно від чужих думок.

Чому Паркер поважає Усика

Новозеландський спортсмен зазначив, що очікування бою затягнулося, але радий, що поєдинок нарешті запланований. За його словами, він зосереджений на роботі та хоче частіше виходити на ринг, щоб удосконалюватися та наближатися до нових вершин.

"Приємно, що бій уже запланований, чи не так? У кожного є своя думка. Вболівальники можуть говорити все, що хочуть. Я просто з нетерпінням чекаю бою, хочу бути зайнятий. Усик пережив складний рік, він повернеться на ринг. Але для мене недостатньо битися раз на рік. Я дочекаюся Олександра, але проведу й інший поєдинок. Хочу працювати, перемагати та ставати чемпіоном", — заявив Паркер.

