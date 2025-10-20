Паркер защитил Усика от критики со стороны болельщиков

Паркер встал на защиту Усика во время общения с болельщиками
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер отреагировал на комментарии фанатов, назвавших его предстоящий бой с Александром Усиком "пустой тратой времени".
Британская публика активно обсуждает будущий поединок, который должен определить следующего обязательного претендента на титул абсолютного чемпиона мира, сообщает Propa Boxing.
Промоутеры подтвердили, что встреча Джозефа Паркера и Александра Усика станет одним из центральных событий в супертяжелом дивизионе. Однако часть болельщиков уверена, что украинский чемпион не испытает трудностей, а бой продлится недолго.
Сам Паркер сохраняет спокойствие и уверен, что недооценка соперника или излишняя критика в его адрес не имеют значения. Он подчеркнул, что главное — оставаться активным и продолжать движение к вершине, независимо от чужих мнений.
Почему Паркер уважает Усика
Новозеландский спортсмен отметил, что ожидание боя затянулось, но рад, что поединок наконец запланирован. По его словам, он сосредоточен на работе и хочет чаще выходить на ринг, чтобы совершенствоваться и приближаться к новым вершинам.
"Приятно, что бой уже запланирован, не правда ли? У каждого есть свое мнение. Болельщики могут говорить все, что хотят. Я просто с нетерпением жду боя, хочу быть занят. Усик пережил сложный год, он вернется на ринг. Но для меня недостаточно сражаться раз в год. Я дождусь Александра, но проведу и другой поединок. Хочу работать, побеждать и становиться чемпионом", — заявил Паркер.
