Паркер встал на защиту Усика во время общения с болельщиками

Паркер встал на защиту Усика во время общения с болельщиками

Дата публикации 20 октября 2025 14:07
обновлено: 14:09
Паркер защитил Усика от критики со стороны болельщиков
Джозеф Паркер работает в спортзале. Фото: x.com/joeboxerparker/

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер отреагировал на комментарии фанатов, назвавших его предстоящий бой с Александром Усиком "пустой тратой времени".

Британская публика активно обсуждает будущий поединок, который должен определить следующего обязательного претендента на титул абсолютного чемпиона мира, сообщает Propa Boxing.

Читайте также:

Промоутеры подтвердили, что встреча Джозефа Паркера и Александра Усика станет одним из центральных событий в супертяжелом дивизионе. Однако часть болельщиков уверена, что украинский чемпион не испытает трудностей, а бой продлится недолго. 

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Сам Паркер сохраняет спокойствие и уверен, что недооценка соперника или излишняя критика в его адрес не имеют значения. Он подчеркнул, что главное — оставаться активным и продолжать движение к вершине, независимо от чужих мнений.

Почему Паркер уважает Усика 

Новозеландский спортсмен отметил, что ожидание боя затянулось, но рад, что поединок наконец запланирован. По его словам, он сосредоточен на работе и хочет чаще выходить на ринг, чтобы совершенствоваться и приближаться к новым вершинам.

"Приятно, что бой уже запланирован, не правда ли? У каждого есть свое мнение. Болельщики могут говорить все, что хотят. Я просто с нетерпением жду боя, хочу быть занят. Усик пережил сложный год, он вернется на ринг. Но для меня недостаточно сражаться раз в год. Я дождусь Александра, но проведу и другой поединок. Хочу работать, побеждать и становиться чемпионом", — заявил Паркер. 

Напомним, ранее стало известно, что один из сыновей Александра Усика завоевал престижную спортивную награду

А популярный голливудский актер Дуэйн Джонсон рассказал о человеческих качествах украинского боксера и его актерском таланте. 

спорт Александр Усик бокс Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
