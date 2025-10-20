Дуэйн Джонсон рассказал, что думает об Усике и его актерском таланте

Дуэйн Джонсон на премьере фильма "Несокрушимый". Фото: Reuters/Mario Anzuoni

В украинский прокат вышел фильм режиссера Бенни Сафди "Несокрушимый", рассказывающий о легенде реслинга Марке Керре. Главную роль исполнил Дуэйн "Скала" Джонсон, а в одной из ключевых сцен появился Александр Усик. Их совместная работа вызвала большой интерес у поклонников спорта и кино.

Дуэйн Джонсон поделился мнением о чемпионе мира по боксу Александре Усике, который играет в фильме одну из главных ролей, сообщает портал LIGA.net.

Режиссер Бенни Сафди известен тем, что приглашает в свои проекты людей, ранее не снимавшихся в кино. Александр Усик стал одним из таких дебютантов. Его участие добавило фильму аутентичности и эмоциональной глубины.

Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/usykaa/

Для Джонсона съемки с украинцем стали не только профессиональным опытом, но и личной встречей с человеком, которым он давно восхищался. Актер отметил, что Усик произвел на него сильное впечатление и проявил себя не только как спортсмен, но и как искренний человек с глубокой внутренней силой.

Что сказал Дуэйн Джонсон об Александре Усике

Джонсон рассказал, что съемки с украинским чемпионом стали для него настоящим открытием. По его словам, Усик сочетает мощь, доброту и невероятную искренность, а его энергия на площадке ощущалась даже за пределами кадра.

"Работа с Усиком была просто потрясающей. Я давно был его поклонником. Он, несомненно, войдет в историю как один из лучших боксеров всех времен. И для меня было большой честью встретиться с ним и поработать вместе", — рассказал Джонсон.

