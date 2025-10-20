Відео
Україна
Двейн Джонсон розповів, що думає про Усика

Двейн Джонсон розповів, що думає про Усика

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:38
Оновлено: 12:37
Двейн Джонсон розповів, що думає про Усика та його акторський талант
Двейн Джонсон на прем'єрі фільму "Незламний". Фото: Reuters/Mario Anzuoni

В український прокат вийшов фільм режисера Бенні Сафді "Незламний", що розповідає про легенду реслінгу Марка Керра. Головну роль виконав Двейн "Скеля" Джонсон, а в одній із ключових сцен з'явився Олександр Усик. Їх спільна робота викликала великий інтерес у шанувальників спорту та кіно.

Двейн Джонсон поділився думкою про чемпіона світу з боксу Олександра Усика, який грає у фільмі одну з головних ролей, повідомляє портал LIGA.net.

Читайте також:

Режисер Бенні Сафді відомий тим, що запрошує у свої проєкти людей, які раніше не знімалися в кіно. Олександр Усик став одним із таких дебютантів. Його участь додала фільму автентичності та емоційної глибини.

Александр Усик
Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/usykaa/

Для Джонсона зйомки з українцем стали не тільки професійним досвідом, а й особистою зустріччю з людиною, якою він давно захоплювався. Актор зазначив, що Усик справив на нього сильне враження і проявив себе не тільки як спортсмен, а і як щира людина з глибокою внутрішньою силою.

Що сказав Двейн Джонсон про Олександра Усика

Джонсон розповів, що зйомки з українським чемпіоном стали для нього справжнім відкриттям. За його словами, Усик поєднує міць, доброту та неймовірну щирість, а його енергія на майданчику відчувалася навіть за межами кадру.

"Робота з Усиком була просто приголомшливою. Я давно був його шанувальником. Він, безсумнівно, увійде в історію як один із найкращих боксерів усіх часів. І для мене було великою честю зустрітися з ним та попрацювати разом", — розповів Джонсон.

спорт фільм Олександр Усик бокс Двейн Джонсон
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
