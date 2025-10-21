Видео
Україна
Усик готовится к возвращению — кто станет соперником

Усик готовится к возвращению — кто станет соперником

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 11:15
обновлено: 11:12
Усик вернется на ринг в первой половине 2026 года — кто станет соперником
Чемпион мира по боксу Александр Усик. Фото: Associated Press/Jose Breton

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал о планах абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинец вернется на ринг в первой половине 2026 года и сосредоточится на обязательной защите титулов, сообщило издание The Ring.

Читайте также:

Следующим соперником чемпиона станет победитель поединка между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Бой определит официального претендента на титулы WBO, WBA, IBF и IBO, принадлежащие Александру. 

Джозеф Паркер
Новозеландец Джозеф Паркер готовится к бою. Фото: x.com/joeboxerparker

Когда Усик вернется в ринг

В команде чемпиона отмечают, что подготовка проходит по плану, а восстановление после предыдущего боя не вызывает опасений. Лапин подтвердил, что украинец уже вернулся к тренировкам и находится в отличной физической форме.

Александр Усик намерен выйти на ринг в период с марта по июнь 2026 года. Его возвращение станет первым боем после реванша с Даниэлем Дюбуа, состоявшегося 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".

В том поединке Усик уверенно победил британца нокаутом в пятом раунде и во второй раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 

Напомним, один из сыновей Александра Усика уже добился первых успехов в спорте, но речь не про бокс. 

Звезда Голливуда Дуэйн Джонсон поделился впечатлениями от работы с Александром Усиком на съемочной площадке. 

спорт Александр Усик бокс Бой Усик — Паркер Сергей Лапин
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
