Усик вернется на ринг в первой половине 2026 года — кто станет соперником

Чемпион мира по боксу Александр Усик. Фото: Associated Press/Jose Breton

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал о планах абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинец вернется на ринг в первой половине 2026 года и сосредоточится на обязательной защите титулов, сообщило издание The Ring.

Следующим соперником чемпиона станет победитель поединка между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Бой определит официального претендента на титулы WBO, WBA, IBF и IBO, принадлежащие Александру.

Новозеландец Джозеф Паркер готовится к бою. Фото: x.com/joeboxerparker

Когда Усик вернется в ринг

В команде чемпиона отмечают, что подготовка проходит по плану, а восстановление после предыдущего боя не вызывает опасений. Лапин подтвердил, что украинец уже вернулся к тренировкам и находится в отличной физической форме.

Александр Усик намерен выйти на ринг в период с марта по июнь 2026 года. Его возвращение станет первым боем после реванша с Даниэлем Дюбуа, состоявшегося 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".

В том поединке Усик уверенно победил британца нокаутом в пятом раунде и во второй раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

