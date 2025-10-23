Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик рассказал, как относится к отключению света на Киевщине

Усик рассказал, как относится к отключению света на Киевщине

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 18:48
обновлено: 18:57
Александр Усик ответил, страдает ли от отключений света — видео
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Новини.LIVE

Абсолютный чемпион мира Александр Усик признался, как проводит время во время отключения света. Он считает, что к этим осложнениям жизни надо относиться с пониманием.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Реклама
Читайте также:

Александр Усик признался, что не страдает от отключения света

Украинский спортсмен спокойно относится к экстренным отключениям. Во время отключений проводит время с семьей.

"Нормально было. Темненько. Лежал возле жены, обнимал ее, и так тепло было возле нее. Кума говорит: "Дубарь, кап*ц, костюм надела". Смотрите, есть два варианта — отчаиваться и кричать, что это никогда не закончится, или просто приспосабливаться. Виктор Франклин говорил: "Первыми умерли те, кто думал, что это быстро закончится. Вторыми умерли, кто думал, что никогда не закончится. Выжили только те, кто сконцентрировал свое внимание на работе. Вы должны что-то делать, чтобы помогать. Кто-то думает: "А что я один сделаю?" А у нас есть цепочка. Если одно звено отваливается, у нас две цепочки. Чтобы соединить, мы свариваем это одно звено и все получается", — считает спортсмен.

Напомним, Александр Усик объяснил, почему он продолжает спортивную карьеру. Также он назвал своего следующего соперника.

война спорт Александр Усик бокс отключения света
Галина Остаповец - Журналист Анна Сирык - Журналистка
Авторы:
Галина Остаповец та Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации