Александр Усик ответил, страдает ли от отключений света — видео

Абсолютный чемпион мира Александр Усик признался, как проводит время во время отключения света. Он считает, что к этим осложнениям жизни надо относиться с пониманием.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Украинский спортсмен спокойно относится к экстренным отключениям. Во время отключений проводит время с семьей.

"Нормально было. Темненько. Лежал возле жены, обнимал ее, и так тепло было возле нее. Кума говорит: "Дубарь, кап*ц, костюм надела". Смотрите, есть два варианта — отчаиваться и кричать, что это никогда не закончится, или просто приспосабливаться. Виктор Франклин говорил: "Первыми умерли те, кто думал, что это быстро закончится. Вторыми умерли, кто думал, что никогда не закончится. Выжили только те, кто сконцентрировал свое внимание на работе. Вы должны что-то делать, чтобы помогать. Кто-то думает: "А что я один сделаю?" А у нас есть цепочка. Если одно звено отваливается, у нас две цепочки. Чтобы соединить, мы свариваем это одно звено и все получается", — считает спортсмен.

