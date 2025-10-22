Усик не завершуватиме кар'єру — Красюк пояснив причину

Олександр Усик позує журналістам. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine/

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що український чемпіон планує провести близько п'яти поєдинків, перш ніж завершить професійну кар'єру. За його словами, спортсмен перебуває у чудовій формі та має намір виступати щонайменше до 2027 року.

На заяву Лапіна відреагував колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк, повідомляє Sport.ua.

Промоутер підкреслив, що рішення про продовження кар'єри не пов'язане з мотивацією самого боксера, адже Усик неодноразово говорив, що його головним принципом залишається дисципліна та щоденна робота.

Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine/

Красюк додав, що Усику не потрібні нові поєдинки для підтвердження статусу чи заробітків. Однак команда чемпіона зацікавлена, щоб він залишався активним у ринзі, адже від цього залежить стабільність усієї структури, вибудуваної навколо його імені.

Що сказав Красюк про майбутнє Усика

Промоутер зазначив, що українець планує провести ще близько п'яти боїв, перш ніж повісити рукавички на цвях. Він заявив, що Усик перебуває у відмінній фізичній формі та хоче завершити кар'єру на піку. Також Красюк підкреслив, що кожен наступний бій Усика є можливістю для команди показати рівень українського боксу та закріпити спадщину чемпіона.

Олександр Усик — володар титулів WBC, WBO, WBA та IBF у суперважкій вазі. Після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року він вдруге став абсолютним чемпіоном світу і залишається єдиним непереможеним українським боксером в історії суперважкого дивізіону.

