Усик не будет завершать карьеру — Красюк объяснил причину

Александр Усик позирует журналистам. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine/

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин заявил, что украинский чемпион планирует провести около пяти поединков, прежде чем завершит профессиональную карьеру. По его словам, спортсмен находится в отличной форме и намерен выступать как минимум до 2027 года.

На заявление Лапина отреагировал бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк, сообщает Sport.ua.

Промоутер подчеркнул, что решение о продолжении карьеры не связано с мотивацией самого боксера, ведь Усик неоднократно говорил, что его главным принципом остается дисциплина и ежедневная работа.

Александр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine/

Красюк добавил, что Усику не нужны новые поединки для подтверждения статуса или заработков. Однако команда чемпиона заинтересована, чтобы он оставался активным в ринге, ведь от этого зависит стабильность всей структуры, выстроенной вокруг его имени.

Что сказал Красюк о будущем Усика

Промоутер отметил, что украинец планирует провести еще около пяти боев, прежде чем повесить перчатки на гвоздь. Он заявил, что Усик находится в отличной физической форме и хочет завершить карьеру на пике. Также Красюк подчеркнул, что каждый следующий бой Усика является возможностью для команды показать уровень украинского бокса и закрепить наследие чемпиона.

Александр Усик — обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе. После победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира и остается единственным непобежденным украинским боксером в истории супертяжелого дивизиона.

Напомним, ранее актер Дуэйн Джонсон рассказал о работе над фильмом с Александром Усиком.

А новозеландский боксер Джозеф Паркер встал на защиту украинского чемпиона во время спора с болельщиками.