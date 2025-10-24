Усик встретился с легендой Азова Святославом Паламаром

Александр Усик и Святослав Паламар с женами. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вновь оказался в центре внимания. Он был замечен в компании заместителя командира бригады спецназначения "Азов" Святослава Паламара.

На странице жены Усика в Instagram опубликованы фотографии с мероприятия, где также присутствовали публичные фигуры украинского шоу-бизнеса.

Александр Усик, спортсмен-лидер, и Святослав Паламар, защитник Украины на фронте, оказались на одном кадре, что подчеркивает связь между спортивным успехом и национальной стойкостью.

Гости торжественного мероприятия. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Контекст встречи Усика и Паламара

Александр Усик с 2025 года находится в периоде восстановления после травмы спины и планирует возвращение в ринг в первой половине 2026 года.

Святослав Паламар — капитан и заместитель командира бригады "Азов", принимавший участие в обороне Мариуполя и освобожденный из плена весной 2023 года.

Оля Полякова, Алеся Бацман и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

На торжественном мероприятии, которое состоялось в Киеве, были замечены многие известные в Украине люди. Это журналист Дмитрий Гордон с женой Алесей Бацман, доктор Евгений Комаровский, певица Оля Полякова и многие другие.

