Усик опубликовал фото с командиром Азова Паламаром

Дата публикации 24 октября 2025 13:35
обновлено: 14:36
Усик встретился с легендой Азова Святославом Паламаром
Александр Усик и Святослав Паламар с женами. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вновь оказался в центре внимания. Он был замечен в компании заместителя командира бригады спецназначения "Азов" Святослава Паламара.

На странице жены Усика в Instagram опубликованы фотографии с мероприятия, где также присутствовали публичные фигуры украинского шоу-бизнеса.

Читайте также:

Александр Усик, спортсмен-лидер, и Святослав Паламар, защитник Украины на фронте, оказались на одном кадре, что подчеркивает связь между спортивным успехом и национальной стойкостью. 

Александр Усик
Гости торжественного мероприятия. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Контекст встречи Усика и Паламара

Александр Усик с 2025 года находится в периоде восстановления после травмы спины и планирует возвращение в ринг в первой половине 2026 года. 

Святослав Паламар — капитан и заместитель командира бригады "Азов", принимавший участие в обороне Мариуполя и освобожденный из плена весной 2023 года. 

Екатерина Усик
Оля Полякова, Алеся Бацман и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

На торжественном мероприятии, которое состоялось в Киеве, были замечены многие известные в Украине люди. Это журналист Дмитрий Гордон с женой Алесей Бацман, доктор Евгений Комаровский, певица Оля Полякова и многие другие. 

Напомним, ранее Александр Усик объяснил, как восстанавливается после ракетных и дроновых атак россиян на Украину. 

Кроме этого чемпион мира по боксу поделился мнением об отключениях света в столице и Киевской области. 

спорт Александр Усик бокс бригада "Азов" Екатерина Усик Святослав Паламар
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
