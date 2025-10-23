Как Александр Усик приходит в себя после российских ночных атак — видео

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как приходит в себя после бессонных ночей. Он пытается мыслить позитивно и несмотря на еженедельные российские обстрелы придерживается своего графика.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Александр Усик не обращает внимания на недоспанные ночи

Абсолютный чемпион мира признался, что переживает российские атаки так же как и большинство украинцев. Это сложно, но сдаваться, по его мнению, категорически нельзя. Лучшее "лекарство" после недоспанных ночей — это вернуться к рутине и быть вместе с семьей.

"Недосыпаем, а что делать? Когда происходят обстрелы, мы все не спим. Не только я, но мы утром встаем и везем детей в школу, на работу, улыбаемся и думаем: "Вот они...!" Надо идти. Путь преодолеет только тот, кто идет", — убежден боксер.

