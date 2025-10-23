Видео
Україна
Главная Спорт Усик признался, как восстанавливается после российских атак

Усик признался, как восстанавливается после российских атак

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 20:33
обновлено: 20:13
Как Александр Усик приходит в себя после российских ночных атак — видео
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как приходит в себя после бессонных ночей. Он пытается мыслить позитивно и несмотря на еженедельные российские обстрелы придерживается своего графика.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Читайте также:

Александр Усик не обращает внимания на недоспанные ночи

Абсолютный чемпион мира признался, что переживает российские атаки так же как и большинство украинцев. Это сложно, но сдаваться, по его мнению, категорически нельзя. Лучшее "лекарство" после недоспанных ночей — это вернуться к рутине и быть вместе с семьей.

"Недосыпаем, а что делать? Когда происходят обстрелы, мы все не спим. Не только я, но мы утром встаем и везем детей в школу, на работу, улыбаемся и думаем: "Вот они...!" Надо идти. Путь преодолеет только тот, кто идет", — убежден боксер.

Напомним, Александр Усик назвал неочевидную причину, почему он продолжает спортивную карьеру. Также голливудский актер Дуэйн Джонсон высказал свое мнение об украинском чемпионе.

война спорт Александр Усик бокс балистическая атака
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
