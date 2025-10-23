Як Олександр Усик оговтується після російських нічних атак — відео

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик розповів, як оговтується після недоспаних ночей. Він намагається мислити позитивно і, попри щотижневі російські обстріли, дотримується свого графіка.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на XX Ювілейному Міжнародному Форумі з кардіології та кардіохірургії.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик не зважає на недоспані ночі

Абсолютний чемпіон світу зізнався, що переживає російські атаки так само, як і більшість українців. Це складно, але здаватися, на його думку, категорично не можна. Найкращі "ліки" після недоспаних ночей — це повернутися до рутини й бути разом з родиною.

"Недосипаємо, а що робити? Коли відбуваються обстріли, ми всі не спимо. Не тільки я. Але ми зранку встаємо і веземо дітей в школу, на роботу, посміхаємося і думаємо: "От вони …!" Треба йти. Шлях подолає лише той, хто йде", — переконаний боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик назвав неочевидну причину, чому він продовжує спортивну кар'єру. Також голлівудський актор Двейн Джонсон висловив свою думку про українського чемпіона.