Дівчина Ламіна Ямала Ніккі Ніколь приголомшила мережу відвертими фото

Ніккі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Поки Ламін Ямал епатажно поводить себе в футболі та провокує конфлікти перед грою з "Реалом", в шоу-бізі цим займається дівчина гравця. Кохана футболіста Ніккі Ніколь знову змусила про себе говорити.

Ніккі, яка є популярною реперкою з Аргентини, цього разу опублікувала пікантні фото в Threads.

Реклама

Читайте також:

Ніккі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Дівчина Ямала з'явилася в пікантному образі

Аргентинська співачка опублікувала кілька відвертих світлин, на яких постала лише у чорній білизні. На фото видно, що попри невисокий зріст, Ніккі має струнку фігуру та перебуває у чудовій формі.

Ніккі Ніколь. Фото: threads.com/@nicki.nicoile

Ніккі Ніколь. Фото: threads.com/@nicki.nicoile

Ніколь є однією з найпопулярніших виконавиць в іспаномовних країнах — не менш відома, ніж Ламін, і цілком самодостатня у фінансовому плані.

Попри щільний гастрольний графік, Ніккі регулярно підтримує Ямала на домашніх матчах "Барселони".

За інформацією медіа, Ніккі та Ламін Ямал почали стосунки влітку 2025 року після вечірки з нагоди 18-річчя футболіста, куди співачку запросили виконати свої хіти.

До цього Ямал мав тривалі стосунки з іспанською дівчиною, пізніше — короткий роман з італійською моделлю. Також з’являлися непідтверджені чутки про його зв’язок із дорослою жінкою, яка створює контент для дорослих.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський зробив дивне порівняння щодо поразки киян від "Самсунспора".

У Франції за шахрайство засудили десятикратну чемпіонку світу з біатлону — вона може пропустити Олімпіаду.