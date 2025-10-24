Відео
Головна Спорт Десятиразова чемпіонка світу з біатлону отримала тюремний строк

Десятиразова чемпіонка світу з біатлону отримала тюремний строк

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 22:36
Оновлено: 22:36
Біатлоністку Жулью Сімон засудили у Франції за шахрайство з картками
Жулья Сімон. Фото: Reuters

У Франції завершився суд над титулованою біатлоністкою Жулья Сімон. Срібна призерка Олімпійських ігор-2022 та 10-кратна чемпіонка світу була визнана винною у крадіжці та шахрайстві з банківськими картками.

Про вирок Сімон повідомило видання L'Equipe.

Жулья Симон
Вирок для Жульї Сімон

За інформацією джерела, 24 жовтня суд Альбервіля засудив Сімон до трьох місяців ув'язнення умовно та штрафу 15 тисяч євро.

Сімон під час слухання визнала всі обвинувачення у свій бік. Стосувалися звинувачення шахрайства з карткою колеги по збірній Жустін Брез-Буше.

Жулья використовувала картку Буше для онлайн-покупок на 1–2 тисяч євро, зокрема камери GoPro на фестивалі Blinkfestivalen у Норвегії у 2022-му році.

При цьому Жулья використала картку члена штабу збірної. З його картки витрачалися дрібні суми готівкою 20-50 євро. Загальний збиток — близько 2,4 тисячі євро.

Сімон перепросила перед жертвами, пояснивши, що заперечувала звинувачення через страх за кар'єру.

Зазначимо, що прокуратура вимагала два місяці умовно та 20 тисяч євро штрафу.

Французька лижна федерація взяла до відома вирок і скликає дисциплінарну комісію. Це може завадити Сімон виступити на Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні.

Нагадаємо, український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко може безкоштовно покинути свій клуб.

Раніше абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик з'явився на фото разом із командиром "Азову".

суд в'язниця шахрайство Біатлон Кубок світу з біатлону
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
