Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Десятикратная чемпионка мира по биатлону получила тюремный срок

Десятикратная чемпионка мира по биатлону получила тюремный срок

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 22:36
обновлено: 22:36
Биатлонистку Жулью Симон осудили во Франции за мошенничество с карточками
Жулья Симон. Фото: Reuters

Во Франции завершился суд над титулованной биатлонисткой Жулья Симон. Серебряный призер Олимпийских игр-2022 и 10-кратная чемпионка мира была признана виновной в краже и мошенничестве с банковскими карточками.

О приговоре Симон сообщило издание L'Equipe.

Реклама
Читайте также:
Жулья Симон
Заголовок

Приговор для Жюльи Симон

По информации источника, 24 октября суд Альбервиля приговорил Симон к трем месяцам заключения условно и штрафу 15 тысяч евро.

Симон во время слушания признала все обвинения в свою сторону. Касались обвинения мошенничества с карточкой коллеги по сборной Жустин Брез-Буше.

Жулья использовала карточку Буше для онлайн-покупок на 1-2 тысяч евро, в частности камеры GoPro на фестивале Blinkfestivalen в Норвегии в 2022 году.

При этом Жулья использовала карточку члена штаба сборной. С его карточки тратились мелкие суммы наличными 20-50 евро. Общий ущерб — около 2,4 тысячи евро.

Симон извинилась перед жертвами, объяснив, что отрицала обвинения из-за страха за карьеру.

Отметим, что прокуратура требовала два месяца условно и 20 тысяч евро штрафа.

Французская лыжная федерация приняла к сведению приговор и созывает дисциплинарную комиссию. Это может помешать Симон выступить на Зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

Напомним, украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может бесплатно покинуть свой клуб.

Ранее абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик появился на фото вместе с командиром "Азова".

суд тюрьма мошенничество Биатлон Кубок мира по биатлону
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации