Биатлонистку Жулью Симон осудили во Франции за мошенничество с карточками

Во Франции завершился суд над титулованной биатлонисткой Жулья Симон. Серебряный призер Олимпийских игр-2022 и 10-кратная чемпионка мира была признана виновной в краже и мошенничестве с банковскими карточками.

О приговоре Симон сообщило издание L'Equipe.

Приговор для Жюльи Симон

По информации источника, 24 октября суд Альбервиля приговорил Симон к трем месяцам заключения условно и штрафу 15 тысяч евро.

Симон во время слушания признала все обвинения в свою сторону. Касались обвинения мошенничества с карточкой коллеги по сборной Жустин Брез-Буше.

Жулья использовала карточку Буше для онлайн-покупок на 1-2 тысяч евро, в частности камеры GoPro на фестивале Blinkfestivalen в Норвегии в 2022 году.

При этом Жулья использовала карточку члена штаба сборной. С его карточки тратились мелкие суммы наличными 20-50 евро. Общий ущерб — около 2,4 тысячи евро.

Симон извинилась перед жертвами, объяснив, что отрицала обвинения из-за страха за карьеру.

Отметим, что прокуратура требовала два месяца условно и 20 тысяч евро штрафа.

Французская лыжная федерация приняла к сведению приговор и созывает дисциплинарную комиссию. Это может помешать Симон выступить на Зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

