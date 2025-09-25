Видео
Как сборная Украины по биатлону готовится к Олимпиаде в Антгольце

Как сборная Украины по биатлону готовится к Олимпиаде в Антгольце

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 10:31
Дудченко оценил подготовку сборной Украины по биатлону к сезону
Антон Дудченко во время тренировки. Фото: instagram.com/anton_dud4enko/

Сборная Украины по биатлону продолжает подготовку к олимпийскому сезону 2025/26. Уже через два месяца национальная команда начнет выступления на Кубке мира, а главным стартом станет Олимпиада в Милане и Кортине д’Ампеццо.

Лидер мужской команды Антон Дудченко в интервью "Суспільне Спорт" оценил атмосферу и перспективы национальной команды. 

Читайте также:

Заключительный этап летней подготовки биатлонисты провели в Сянках, где прошел чемпионат Украины. Там состоялись смешанная эстафета и суперспринт, в которых участвовал один из претендентов на олимпийский состав Антон Дудченко. 

Антон Дудченко
Антон Дудченко отрабатывает стрельбу. Фото: instagram.com/anton_dud4enko/

В отличие от прошлых лет, когда летом проходил чемпионат мира на лыжероллерах, в этот раз календарь оказался ограниченным. От мирового первенства вовсе отказались, поэтому чемпионат Украины стал главным летним стартом для спортсменов. 

Антон Дудченко
Антон Дудченко во время гонки. Фото: instagram.com/anton_dud4enko/

Подготовка к Антгольцу

Особое внимание команда уделяет сборам в горах, ведь олимпийские гонки пройдут на стадионе в Антгольце на высоте около 1700 метров. Украинцы проводят много времени на тренировках в условиях гипоксии, чтобы максимально адаптироваться к нагрузкам.

"Мы сделали большой объем работы без сбоев и болезней. Все идет по плану, и важно будет увидеть результат именно на зимних стартах. Лето и зима очень разные, поэтому настоящая оценка придет позже. Но пока могу сказать, что подготовка прошла успешно, и у нас есть уверенность в правильном направлении", — отметил Дудченко.  

спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону Антон Дудченко Антхольц (биатлон)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
