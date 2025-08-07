Конкурент для Холанна — Йоханнес Бо стал футболистом

Самый известный биатлонист мира стал футболистом
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо завершил карьеру в спорте и сделал неожиданную остановку в футболе. Он подписал контракт с норвежским клубом "Вингер".
Эта команда выступает во втором дивизионе Норвегии, но по факту находится на шестом уровне национальной лиги, сообщает Biathlon World.
Сумма сделки выглядит символической: переход обошелся "Вингеру" всего в 80 евро. Официальный сайт клуба эту информацию не подтверждает, но фрагмент в социальных сетях наводит на мысль, что контракт действительно заключен.
Кто такой Йоханнес Бо
Норвежец известен своими олимпийскими и мировыми триумфами, однако его футбольная ситуация стала предметом обсуждения болельщиков и журналистов. Любопытно, что после завершения лыжной карьеры он решил начать с клубов, где уровень далек от топов Европы. Пока неясно, насколько долго Бо планирует играть за "Вингер" и какие перед ним цели.
Йоханнес Бо — легенда биатлона, пятикратный олимпийский чемпион и обладатель 17 золотых медалей чемпионатов мира. За карьеру он выиграл Кубок мира пять раз, установил рекорды по скорости и точности, а его стиль и хладнокровие сделали его одним из величайших спортсменов в истории зимних видов спорта.
