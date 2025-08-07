Відео
Найвідоміший біатлоніст світу став футболістом

Найвідоміший біатлоніст світу став футболістом

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 15:01
Конкурент для Голанна — Йоганнес Бо став футболістом
Йоганнес Бо з новими бутсами. Фото: instagram.com/johannesbo/

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Йоганнес Бо завершив кар'єру в спорті та зробив несподівану зупинку у футболі. Він підписав контракт із норвезьким клубом "Вінгер".

Ця команда виступає у другому дивізіоні Норвегії, але за фактом перебуває на шостому рівні національної ліги, повідомляє Biathlon World.

Читайте також:

Сума угоди виглядає символічною: перехід обійшовся "Вінгеру" всього в 80 євро. Офіційний сайт клубу цю інформацію не підтверджує, але фрагмент у соціальних мережах наводить на думку, що контракт дійсно укладено.

Йоханнес Бо
Йоганнес Бо з олімпійським "золотом". Фото: instagram.com/johannesbo/

Хто такий Йоганнес Бо

Норвежець відомий своїми олімпійськими та світовими тріумфами, проте його футбольна ситуація стала предметом обговорення вболівальників і журналістів. Цікаво, що після завершення лижної кар'єри він вирішив почати з клубів, де рівень далекий від топів Європи. Поки незрозуміло, наскільки довго Бо планує грати за "Вінгер" і які перед ним цілі.

Йоханнес Бо
Йоганнес Бо після біатлонної гонки. Фото: instagram.com/johannesbo/

Йоганнес Бо — легенда біатлону, п'ятиразовий олімпійський чемпіон і володар 17 золотих медалей чемпіонатів світу. За кар'єру він виграв Кубок світу п'ять разів, встановив рекорди за швидкістю та точністю, а його стиль та холоднокровність зробили його одним із найвидатніших спортсменів в історії зимових видів спорту.

Нагадаємо, одна з найтитулованіших спортсменок України Яна Клочкова святкує свій день народження.

Марина Бех-Романчук розповіла, як переживає дискваліфікацію й чим займається без професійного спорту.

Відомий боксер кинув виклик Олександру Усику та пояснив, чому впевнений у своїй перемозі над українцем.

спорт футбол Олімпійські ігри Біатлон Йоганнес Бо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
