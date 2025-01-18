Йоганнес Бьо оголосив про завершення кар’єри після сезону 2024/2025

Йоганнес Бьо. Фото: instagram.com/johannesbo

Світ біатлону по закінченні сезону втратить справжню легенду. Норвежець Йоганнес Бьо оголосив про завершення кар’єри.

Про це він розповів на пресконференції в Рупольдингу, де відбувається етап Кубка світу з біатлону, передає NRK.

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Йоганнес Бьо. Фото: instagram.com/johannesbo

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За словами Бьо, він завершить кар’єру після завершення сезону 2024/2025 рр. Це станеться у березні після етапу Голменколлені.

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"Протягом останніх шести сезонів я поєднував змагання найвищого рівня із сімейним життям. Це було неймовірно, але водночас і непросто. Зараз я відчуваю, що настав час зосередитися на родині", — сказав легенда.

Спортсмен розповів, що на початку сезону усе було зовсім не так, як зазвичай — він не відчував колишнього задоволення від подорожей та тренувань.

Бьо зазначив, що раніше планував піти після Олімпійських ігор-2026, але через родину змінив рішення.

Зазначимо, що Йоганнес є чинним володарем "Великого кришталевого глобусу".

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