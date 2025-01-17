Україна увійшла до шістки кращих в естафеті на КС з біатлону — деталі

Український біатлоніст Тарас Лесюк. Фото: instagram.com/lesiuk_taras

У німецькому Рупольдингу продовжується черговий етап Кубка світу з біатлону. Цього разу відбулась чоловіча естафетна гонка.

Збірна України посіла шосте місце в чоловічій естафеті, яка завершилась в Рупольдингу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Це поки що найкращий результат українців в сезоні. Протягом гонки вони претендували на більш високі місця.

Результати чоловічої естафети. Фото: скриншот Flashscore

Результати чоловічої естафети

Україна виставила на цю гонку наступний склад: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

На перших двох етапах українська збірна була поруч з трійкою найкращих. Лише пізніше суперникам вдалося потіснити українців.

Перемогу в естафеті здобула збірна Франції, за нею фінішували Швеція та Німеччина.

Нагадаємо, Ламін Ямаль отримав новий статус у "Барселоні".

Гравець збірної України Віталій Миколенко може стати гравцем "Ювентуса".

Американський боксер Майк Тайсон зробив грандіозне придбання.

Відомий український гравець підтримав Михайла Мудрика.

Захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вже найближчим часом може змінити клуб.