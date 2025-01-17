Украина вошла в шестерку лучших в эстафете на КМ по биатлону — детали

Украина удивила результатом в эстафете на КМ по биатлону
В немецком Рупольдинге продолжается очередной этап Кубка мира по биатлону. На этот раз состоялась мужская эстафетная гонка.
Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафете, которая завершилась в Рупольдинге, сообщает портал Новини.LIVE.
Это пока что лучший результат украинцев в сезоне. На протяжении гонки они претендовали на более высокие места.
Результаты мужской эстафеты
Украина выставила на эту гонку следующий состав: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
На первых двух этапах украинская сборная была рядом с тройкой лучших. Лишь позже соперникам удалось потеснить украинцев.
Победу в эстафете одержала сборная Франции, за ней финишировали Швеция и Германия.
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