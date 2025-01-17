Украина вошла в шестерку лучших в эстафете на КМ по биатлону — детали

Украинский биатлонист Тарас Лесюк. Фото: instagram.com/lesiuk_taras

В немецком Рупольдинге продолжается очередной этап Кубка мира по биатлону. На этот раз состоялась мужская эстафетная гонка.

Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафете, которая завершилась в Рупольдинге, сообщает портал Новини.LIVE.

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Это пока что лучший результат украинцев в сезоне. На протяжении гонки они претендовали на более высокие места.

Результаты мужской эстафеты. Фото: скриншот Flashscore

Результаты мужской эстафеты

Украина выставила на эту гонку следующий состав: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

На первых двух этапах украинская сборная была рядом с тройкой лучших. Лишь позже соперникам удалось потеснить украинцев.

Победу в эстафете одержала сборная Франции, за ней финишировали Швеция и Германия.

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