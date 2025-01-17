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Украина удивила результатом в эстафете на КМ по биатлону

17 января 2025 16:53
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Украина вошла в шестерку лучших в эстафете на КМ по биатлону — детали
Украинский биатлонист Тарас Лесюк. Фото: instagram.com/lesiuk_taras
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В немецком Рупольдинге продолжается очередной этап Кубка мира по биатлону. На этот раз состоялась мужская эстафетная гонка.

Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафете, которая завершилась в Рупольдинге, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Это пока что лучший результат украинцев в сезоне. На протяжении гонки они претендовали на более высокие места.

Результаты мужской эстафеты
Результаты мужской эстафеты. Фото: скриншот Flashscore

Результаты мужской эстафеты

Украина выставила на эту гонку следующий состав: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

На первых двух этапах украинская сборная была рядом с тройкой лучших. Лишь позже соперникам удалось потеснить украинцев.

Победу в эстафете одержала сборная Франции, за ней финишировали Швеция и Германия.

Напомним, Ламин Ямаль получил новый статус в "Барселоне".

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко может стать игроком "Ювентуса".

Американский боксер Майк Тайсон сделал грандиозное приобретение.

Известный украинский игрок поддержал Михаила Мудрика.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко уже в ближайшее время может сменить клуб.

спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону спортсмены Кубок мира по биатлону

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