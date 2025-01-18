Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры после сезона 2024/2025

Пятикратный олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры
Мир биатлона по окончании сезона потеряет настоящую легенду. Норвежец Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира по биатлону, передает NRK.
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По словам Бё, он завершит карьеру после завершения сезона 2024/2025 гг. Это произойдет в марте после этапа Холменколлене.
Пятикратный олимпийский чемпион едва сдерживал слезы, когда читал обращение о завершении карьеры.
"В течение последних шести сезонов я совмещал соревнования высочайшего уровня с семейной жизнью. Это было невероятно, но в то же время и непросто. Сейчас я чувствую, что пришло время сосредоточиться на семье", — сказал легенда.
Спортсмен рассказал, что в начале сезона все было совсем не так, как обычно — он не испытывал прежнего удовольствия от путешествий и тренировок.
Бё отметил, что ранее планировал уйти после Олимпийских игр-2026, но из-за семьи изменил решение.
Отметим, что Йоханнес является действующим обладателем "Большого хрустального глобуса".
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