Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры после сезона 2024/2025

Йоханнес Бё. Фото: instagram.com/johannesbo

Мир биатлона по окончании сезона потеряет настоящую легенду. Норвежец Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира по биатлону, передает NRK.

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Йоханнес Бё. Фото: instagram.com/johannesbo

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По словам Бё, он завершит карьеру после завершения сезона 2024/2025 гг. Это произойдет в марте после этапа Холменколлене.

Пятикратный олимпийский чемпион едва сдерживал слезы, когда читал обращение о завершении карьеры.

"В течение последних шести сезонов я совмещал соревнования высочайшего уровня с семейной жизнью. Это было невероятно, но в то же время и непросто. Сейчас я чувствую, что пришло время сосредоточиться на семье", — сказал легенда.

Спортсмен рассказал, что в начале сезона все было совсем не так, как обычно — он не испытывал прежнего удовольствия от путешествий и тренировок.

Бё отметил, что ранее планировал уйти после Олимпийских игр-2026, но из-за семьи изменил решение.

Отметим, что Йоханнес является действующим обладателем "Большого хрустального глобуса".

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