Дудченко оцінив підготовку збірної України з біатлону до сезону

Антон Дудченко під час тренування. Фото: instagram.com/anton_dud4enko/

Збірна України з біатлону продовжує підготовку до олімпійського сезону 2025/26. Уже за два місяці національна команда розпочне виступи на Кубку світу, а головним стартом стане Олімпіада в Мілані та Кортині д'Ампеццо.

Лідер чоловічої команди Антон Дудченко в інтерв'ю "Суспільне Спорт" оцінив атмосферу та перспективи національної команди.

Реклама

Читайте також:

Заключний етап літньої підготовки біатлоністи провели в Сянках, де пройшов чемпіонат України. Там відбулися змішана естафета та суперспринт, у яких брав участь один із претендентів на олімпійський склад Антон Дудченко.

Антон Дудченко відпрацьовує стрільбу. Фото: instagram.com/anton_dud4enko/

На відміну від минулих років, коли влітку проходив чемпіонат світу на лижеролерах, цього разу календар виявився обмеженим. Від світової першості зовсім відмовилися, тому чемпіонат України став головним літнім стартом для спортсменів.

Антон Дудченко під час перегонів. Фото: instagram.com/anton_dud4enko/

Підготовка до Антгольца

Особливу увагу команда приділяє зборам у горах, адже олімпійські перегони пройдуть на стадіоні в Антгольці на висоті близько 1700 метрів. Українці проводять багато часу на тренуваннях в умовах гіпоксії, щоб максимально адаптуватися до навантажень.

"Ми зробили великий обсяг роботи без збоїв і хвороб. Усе йде за планом, і важливо буде побачити результат саме на зимових стартах. Літо та зима дуже різні, тому справжня оцінка прийде пізніше. Але поки можу сказати, що підготовка пройшла успішно, і в нас є впевненість у правильному напрямку", — зазначив Дудченко.

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка Марія Жодзик назвала причину втечі до Польщі.

Боксер Олександр Усик дотепно відповів відомому блогеру з приводу спільного бою.