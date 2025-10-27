Жена Лунина среагировала на удаление мужа в Эль Класико

Жена Лунина отреагировала на драку в матче Реал — Барселона
Первое "Эль Класико" сезона завершилось победой мадридского "Реала" над "Барселоной" со счетом 2:1. Голы Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема принесли хозяевам три очка.
Каталонцы ответили мячом, который записал на свой счет Фермин Лопес, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч получился напряженным и сопровождался большим количеством жестких столкновений. После финального свистка на "Сантьяго Бернабеу" вспыхнула массовая потасовка. Игроки обеих команд обменялись толчками, а на поле выбежали запасные. Судья показал две красные карточки: одна досталась Андрею Лунину, который не выходил на поле, но оказался втянут в конфликт.
Детали скандала с игроками "Реала" и "Барселоны"
Инициаторами столкновения стали Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль, после чего в ситуацию вмешались резервисты "Реала". Андрей Лунин заработал удаление уже после финального свистка за участие в стычке, в то время как Мбаппе пытался утихомирить партнеров.
Как отреагировала жена Андрея Лунина
Голкипер сборной Украины в этом сезоне является запасным в мадридском клубе, но даже со скамейки сумел оказаться в центре внимания. Его жена, Анастасия, наблюдала матч с трибуны и с юмором отреагировала на инцидент в Instagram, подписав фото мужа словами: "Ну привет, красная".
Напомним, градус эмоций начал повышаться еще перед матчем, в центре внимания оказался Ламин Ямаль.
Болельщики "Барселоны" недовольны звездой команды, который уделяет больше времени своей девушке, а не тренировкам.
