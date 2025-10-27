Видео
Жена Лунина отреагировала на драку в матче Реал — Барселона

Жена Лунина отреагировала на драку в матче Реал — Барселона

Дата публикации 27 октября 2025 09:48
обновлено: 09:47
Жена Лунина среагировала на удаление мужа в Эль Класико
Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Первое "Эль Класико" сезона завершилось победой мадридского "Реала" над "Барселоной" со счетом 2:1. Голы Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема принесли хозяевам три очка.

Каталонцы ответили мячом, который записал на свой счет Фермин Лопес, сообщает портал Новини.LIVE.

Матч получился напряженным и сопровождался большим количеством жестких столкновений. После финального свистка на "Сантьяго Бернабеу" вспыхнула массовая потасовка. Игроки обеих команд обменялись толчками, а на поле выбежали запасные. Судья показал две красные карточки: одна досталась Андрею Лунину, который не выходил на поле, но оказался втянут в конфликт.

Андрей Лунин на разминке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Детали скандала с игроками "Реала" и "Барселоны"

Инициаторами столкновения стали Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль, после чего в ситуацию вмешались резервисты "Реала". Андрей Лунин заработал удаление уже после финального свистка за участие в стычке, в то время как Мбаппе пытался утихомирить партнеров.

Реакция Анастасии Луниной. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Как отреагировала жена Андрея Лунина

Голкипер сборной Украины в этом сезоне является запасным в мадридском клубе, но даже со скамейки сумел оказаться в центре внимания. Его жена, Анастасия, наблюдала матч с трибуны и с юмором отреагировала на инцидент в Instagram, подписав фото мужа словами: "Ну привет, красная". 

Напомним, градус эмоций начал повышаться еще перед матчем, в центре внимания оказался Ламин Ямаль

Болельщики "Барселоны" недовольны звездой команды, который уделяет больше времени своей девушке, а не тренировкам. 

футбол Реал Мадрид Барселона Андрей Лунин Эль Классико Анастасия Лунина
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
