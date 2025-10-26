Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал победил Барселону в Эль-классико

Реал победил Барселону в Эль-классико

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 20:04
обновлено: 20:11
Реал победил Барселону в Эль-классико и сохранил лидерство в Ла Лиге
Матч "Реал" - "Барселона". Фото: Reuters

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" состоялось очередное "Эль-классико". "Реал" противостоял "Барселоне" в матче за первую позицию в Ла Лиге.

Результат удалось обеспечить в первом тайме, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Реал" выиграл с минимальным отрывом

Матч начался с быстрого гола. На 12-й минуте Мбаппе ударом издали после отскока от Гюлера попал в правый угол. Однако, затем судьи увидели офсайд и отменили взятие ворот.

Забить по правилам "Реал" смог на 22-й минуте, когда Беллингем отдал пас из глубины, а Мбаппе пробил в дальний угол — 1:0.

"Барселона" ответила на 38-й минуте. Фермин замкнул прострел Рашфорда — 1:1.

В конце первого тайма "Реал" снова вышел вперед. После навеса с фланга Милитао сбросил мяч на Беллингема, который пробил в пустые ворота — 2:1.

Во втором тайме "Реал" получил пенальти за игру рукой Гарсии, но Щесны парировал удар Мбаппе.

В компенсированное время Педри получил вторую желтую за фол на Чуамени, оставив "Барсу" в меньшинстве, а "Реал" удержал победу.

"Реал" сохранил лидерство в Ла Лиге, а "Барселона" осталась второй.

Интересно, что для Мбаппе это уже 12-й гол в ворота "Барселоны" во всех турнирах за девять матчей. В XXI веке больше забивали только Криштиану Роналду (20 голов) и Карим Бензема (16 голов), но за значительно большее количество матчей.

"Реал" — "Барселона" — 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 — Фермин, 38

Напомним, ранее владелец "Динамо" Киев рассказал, заменит ли Александра Шовковского в ноябре.

Важный бой в UFC между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом завершился без победителя.

футбол Испания Реал Мадрид Барселона Испанская Ла Лига Ламин Ямал
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации