Реал победил Барселону в Эль-классико и сохранил лидерство в Ла Лиге

Матч "Реал" - "Барселона". Фото: Reuters

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" состоялось очередное "Эль-классико". "Реал" противостоял "Барселоне" в матче за первую позицию в Ла Лиге.

Результат удалось обеспечить в первом тайме, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Реал" выиграл с минимальным отрывом

Матч начался с быстрого гола. На 12-й минуте Мбаппе ударом издали после отскока от Гюлера попал в правый угол. Однако, затем судьи увидели офсайд и отменили взятие ворот.

Забить по правилам "Реал" смог на 22-й минуте, когда Беллингем отдал пас из глубины, а Мбаппе пробил в дальний угол — 1:0.

"Барселона" ответила на 38-й минуте. Фермин замкнул прострел Рашфорда — 1:1.

В конце первого тайма "Реал" снова вышел вперед. После навеса с фланга Милитао сбросил мяч на Беллингема, который пробил в пустые ворота — 2:1.

Во втором тайме "Реал" получил пенальти за игру рукой Гарсии, но Щесны парировал удар Мбаппе.

В компенсированное время Педри получил вторую желтую за фол на Чуамени, оставив "Барсу" в меньшинстве, а "Реал" удержал победу.

"Реал" сохранил лидерство в Ла Лиге, а "Барселона" осталась второй.

Интересно, что для Мбаппе это уже 12-й гол в ворота "Барселоны" во всех турнирах за девять матчей. В XXI веке больше забивали только Криштиану Роналду (20 голов) и Карим Бензема (16 голов), но за значительно большее количество матчей.

"Реал" — "Барселона" — 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 — Фермин, 38

Напомним, ранее владелец "Динамо" Киев рассказал, заменит ли Александра Шовковского в ноябре.

Важный бой в UFC между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом завершился без победителя.