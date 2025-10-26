Бой Тома Аспиннала и Сирила Гана на UFC 231 завершился скандалом

Сирил Ган vs Том Аспиналл. Фото: Reuters

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся крупный турнир UFC 231. Главным событием шоу стал поединок между чемпионом тяжелого веса британцем Томом Аспинналом и французом Сирилом Ганом.

Бой завершился скандалом и без определения победителя, сообщил портал Новини.LIVE.

Том Аспиналл. Фото: Reuters

Скандальный бой Аспиналла и Гана

Аспиналл активно начал поединок, но Ган в ответ быстро передвигался и постоянно работал джебами, которые разбили нос чемпиону.

Во время одной из атак британец наткнулся на открытую ладонь соперника — пальцы Гана попали ему в оба глаза. Удар был настолько сильным, что Аспиналл потерял возможность видеть, и врач остановил бой на 4:35 мин. первого раунда.

Поединок признали несостоявшимся, а титул остался у британца.

Для 32-летнего Аспиналла это должна была быть первая защита титула, тогда как 35-летний Ган провел уже третий титульный поединок — в 2022 году он проиграл Фрэнсису Нгану, а в 2023-м Джону Джонсу.

