Бій Тома Аспіннала та Сіріла Гана на UFC 231 завершився скандалом

Сіріл Ган vs Том Аспіналл. Фото: Reuters

В Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся великий турнір UFC 231. Головною подією шоу став поєдинок між чемпіоном важкої ваги британцем Томом Аспінналом та французом Сірілом Ганом.

Бій завершився скандалом і без визначення переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

Том Аспіналл. Фото: Reuters

Скандальний бій Аспіналла та Гана

Аспіналл активно розпочав поєдинок, однак Ган швидко пересувався та постійно працював джебами, які розбили ніс чемпіону.

Під час однієї з атак британець натрапив на відкриту долоню суперника — пальці Гана влучили йому в обидва ока. Удар був настільки сильним, що Аспіналл втратив можливість бачити, й лікар зупинив бій на 4:35 хв першого раунду.

Поєдинок визнали таким, що не відбувся, а титул залишився у британця.

Для 32-річного Аспіналла це мав бути перший захист титулу, тоді як 35-річний Ган провів уже третій титульний поєдинок — у 2022 році він програв Френсісу Нгану, а у 2023-му Джону Джонсу.

