Бій Тома Аспіннала та Сіріла Гана на UFC 231 завершився скандалом

Головний бій року в UFC завершився скандалом
В Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся великий турнір UFC 231. Головною подією шоу став поєдинок між чемпіоном важкої ваги британцем Томом Аспінналом та французом Сірілом Ганом.
Бій завершився скандалом і без визначення переможця, повідомив портал Новини.LIVE.
Скандальний бій Аспіналла та Гана
Аспіналл активно розпочав поєдинок, однак Ган швидко пересувався та постійно працював джебами, які розбили ніс чемпіону.
Під час однієї з атак британець натрапив на відкриту долоню суперника — пальці Гана влучили йому в обидва ока. Удар був настільки сильним, що Аспіналл втратив можливість бачити, й лікар зупинив бій на 4:35 хв першого раунду.
Поєдинок визнали таким, що не відбувся, а титул залишився у британця.
Для 32-річного Аспіналла це мав бути перший захист титулу, тоді як 35-річний Ган провів уже третій титульний поєдинок — у 2022 році він програв Френсісу Нгану, а у 2023-му Джону Джонсу.
Нагадаємо, Ігор Суркіс прокоментував призначення нового тренера.
Футболіст національної команди України Артем Мілевський висловився щодо поразки "Динамо".
У Франції засудили титуловану біатлоністку, яка тепер може не поїхати на ОІ-2026.
Читайте Новини.LIVE!