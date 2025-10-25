Відео
Головна Спорт Суркіс прокоментував призначення Ярмоленка тренером Динамо

Суркіс прокоментував призначення Ярмоленка тренером Динамо

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 18:45
Оновлено: 18:50
Ігор Суркіс різко відреагував на чутки про призначення Ярмоленка тренером
Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс відреагував на чутки щодо посади головного тренера. Один з інсайдерів раніше повідомив, що замість Олександр Шовковського новим наставником команди стане Андрій Ярмоленко.

Суркіс висловився щодо чуток в коментарі виданню "БЛІК".

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Що Суркіс думає про зміну тренера "Динамо"

Президент "Динамо" спростував інформацію про можливе призначення Ярмоленка граючим головним тренером. Подібні чутки Суркіс назвав "повною маячнею" і відмовився їх коментувати.

"Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую!", – відрізав Суркіс

Питання виникло на тлі кризи: "Динамо" не перемагає вже шість матчів поспіль, з яких чотири нічиї в УПЛ та фіаско в матчах проти "Крістал Пелес" (0:2) та "Самсунспора" (0:3) у Лізі конференцій.

Джерело повідомило, що у разі невдач у матчах з "Кривбасом" і "Шахтарем" Ярмоленко може замінити Шовковського, за прикладом Гулліта ("Мілан") та Віаллі ("Челсі").

Також раніше повідомлялося, що Ярмоленко вже нецікава посада спортивного директора, яка була обіцяна йому Суркісом.

Нагадаємо, колишня зірка "Динамо" Артем Мілевський порівняв поразки клубу з блекаутом.

футбол Динамо Андрій Ярмоленко Ігор Суркіс Олександр Шовковський
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
