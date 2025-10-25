Ярмоленко може стати граючим тренером Динамо замість Шовковського

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" не виграє упродовж шести матчів і наразі знаходиться у важкому емоційному стані. Тому, після матчів з "Кривбасом" та "Шахтарем" команда може залишитись без головного тренера Олександра Шовковського.

Про можливе звільнення та щодо головного претендента на посаду повідомив паблік "Динамо Київ Inside", який зазвичай дає правдиву інформацію з офісу клубу.

Реклама

Читайте також:

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Звільнення Шовковського та новий тренер для "Динамо"

За інформацією джерела, власники "Динамо" Ігор та Григорій Суркіси не мають негайного бажання відправляти Шовковського у відставку. Однак невдачі в матчах з "Кривбасом" та "Шахтарем" миттєво змінять думку власників.

У разі відставки Шовковського команду доручать граючому тренеру — Андрію Ярмоленку, який нещодавно відмовився від формальної посади спортдиректора, яка б нічого не вирішувала.

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Джерело повідомило, що Суркіси в питанні призначення граючого тренера надихнулись прикладами "Мілана" з Руудом Гуллітом у 1996-му, та "Челсі" з Джанлукою Віаллі у 1998-му.

"Власники клубу завжди захоплювались вдалими прикладами двох своїх улюблених закордонних клубів "Мілану" і "Челсі". Приклади останніх з кейсами Гулліта і Віаллі, напевно надихнули на нові звершення. Спостерігаємо", — написало джерело.

Шовковський, призначений у 2023-му, виграв чемпіонат минулого сезону, але нинішній сезон він провалює.

Останні місяці ширяться чутки про конфлікти в команді між Ярмоленком та Шовковським.

Нагадаємо, колишня зірка "Динамо" Артем Мілевський порівняв фіаско киян в єврокубках з відключеннями світла.

У Франції засудили титуловану біатлоністку після відкриття кримінальної справи.