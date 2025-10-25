Відео
Динамо консультується з двома тренерами на заміну Шовковському

Динамо консультується з двома тренерами на заміну Шовковському

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 11:30
Оновлено: 11:35
У Динамо є два реальні кандидати на заміну Шовковському
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" не може перемогти вже шість матчів поспіль. Тому серед уболівальників та експертів постійно обговорюються чутки щодо звільнення головного тренера Олександра Шовковського.

Журналіст Сергій Тищенко повідомив, чому досі не звільнили тренера.

Читайте також:
Юрий Вернидуб
Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

У "Динамо" немає ким замінити Шовковського

За словами Тищенка, президент "Динамо" Ігор Суркіс не планує змінювати тренера до зими, про що повідомили джерела в клубі.

Допомагає Шовковському той факт, що "Шахтар" не відривається вперед, і Арда Туран також може бути звільнений.

Наразі заміни тренеру немає, тому нинішньому наставнику дадуть час до зими. Навіть більше, якщо Шовковський подасть у відставку сам, то це стане катастрофою.

"Якби Суркіси хотіли звільнити СаШо, то мали б це зробити після "Пафосу", — пише Тищенко.

Реальними кандидатами є досвідчений Юрій Вернидуб та недосвідчений Юрій Костюк. З ними можуть проводити консультації до зими. Однак без серйозних змін складу ніхто не прийде в команду.

Нагадаємо, Артем Мілевський зробив порівняння щодо поразки "Динамо" від "Самсунспора" з блекаутами в Україні.

У Франції за шахрайство засудили титуловану біатлонітку — вона мала поїхати на Олімпійські ігри.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
