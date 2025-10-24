Відео
Шовковський назвав війну в Україні головною причиною поразки в ЛК

Шовковський назвав війну в Україні головною причиною поразки в ЛК

Дата публікації: 24 жовтня 2025 10:34
Оновлено: 10:59
Шовковський пояснив розгром Динамо від Самсунспора
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У другому турі основного раунду Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Самсунспору" (0:3). Для української команди це друга поспіль поразка в турнірі.

Після матчу головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський назвав причини невдачі.

Игроки киевского Динамо
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Шовковський знайшов причини розгрому

Відповідаючи на запитання про результативні помилки Тіаре, Шовковський не погодився, що їх було дві, але визнав, що гол на 2-й хвилині вплинув на гру.

Тренер зазначив, що команда мала реалізувати момент на 30-й хвилині, коли Олександр Караваєв не влучив у порожні ворота. Також, за його словами, гравці знову припускалися дрібних помилок як в обороні, так і в атаці.

"У деяких випадках індивідуальна майстерність була не найкращою. Щоб вигравати матчі, потрібно вигравати мікродуелі при організації як оборони, так і атак. На жаль, сьогодні цей компонент з нашого боку був не найкращої якості", — сказав Шовковський.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Крім того, фахівець визнав, що війна в Україні впливає на ситуацію в клубі. За його словами, іноземні футболісти не хочуть їхати до України або вимагають занадто високі зарплати.

Шовковський наголосив, що важко залишатися конкурентоспроможними, спираючись лише на вихованців академії. Він також нагадав, що після початку війни багато талановитих юнаків із ДЮФШ виїхали за кордон — до Іспанії, Італії, Німеччини та інших країн. Саме вони, за словами тренера, мали б зараз підсилювати основну команду.

Нагадаємо, гравцю національної збірної України Олександру Зінченку доведеться знову міняти команду.

Український журналіст незадоволений поведінкою керівництва "Динамо" щодо головного тренера Олександра Шовковського.

футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Шовковський єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
