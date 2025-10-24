Видео
Україна
Шовковский назвал войну в Украине главной причиной поражения в ЛК

Шовковский назвал войну в Украине главной причиной поражения в ЛК

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 10:34
обновлено: 10:59
Шовковский объяснил разгром Динамо от Самсунспора
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Во втором туре основного раунда Лиги конференций киевское "Динамо" проиграло "Самсунспору" (0:3). Для украинской команды это второе подряд поражение в турнире.

После матча главный тренер "Динамо" Александр Шовковский назвал причины неудачи.

Игроки киевского Динамо
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Шовковский нашел причины разгрома

Отвечая на вопрос о результативных ошибках Тиаре, Шовковский не согласился, что их было две, но признал, что гол на 2-й минуте повлиял на игру.

Тренер отметил, что команда должна была реализовать момент на 30-й минуте, когда Александр Караваев не попал в пустые ворота. Также, по его словам, игроки снова допускали мелкие ошибки как в обороне, так и в атаке.

"В некоторых случаях индивидуальное мастерство было не самым лучшим. Чтобы выигрывать матчи, нужно выигрывать микродуэли при организации как обороны, так и атак. К сожалению, сегодня этот компонент с нашей стороны был не самого лучшего качества", — сказал Шовковский.

Александр Шовковский
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Кроме того, специалист признал, что война в Украине влияет на ситуацию в клубе. По его словам, иностранные футболисты не хотят ехать в Украину или требуют слишком высокие зарплаты.

Шовковский отметил, что трудно оставаться конкурентоспособными, опираясь только на воспитанников академии. Он также напомнил, что после начала войны многие талантливые юноши из ДЮФШ выехали за границу — в Испанию, Италию, Германию и другие страны. Именно они, по словам тренера, должны были бы сейчас усиливать основную команду.

Напомним, игроку национальной сборной Украины Александру Зинченко придется снова менять команду.

Украинский журналист недоволен поведением руководства "Динамо" в отношении главного тренера Александра Шовковского.

футбол Динамо Лига Конференций Александр Шовковский еврокубки
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
