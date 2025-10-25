Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо консультируется с двумя тренерами на замену Шовковскому

Динамо консультируется с двумя тренерами на замену Шовковскому

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 11:30
обновлено: 12:09
У Динамо есть два реальных кандидата на замену Шовковскому
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не может победить уже шесть матчей подряд. Поэтому среди болельщиков и экспертов постоянно обсуждаются слухи об увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Журналист Сергей Тищенко сообщил, почему до сих пор не уволили тренера.

Реклама
Читайте также:
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

В "Динамо" некем заменить Шовковского

По словам Тищенко, президент "Динамо" Игорь Суркис не планирует менять тренера до зимы, о чем сообщили источники в клубе.

Помогает Шовковскому тот факт, что "Шахтер" не отрывается вперед, и Арда Туран также может быть уволен.

Сейчас замены тренеру нет, поэтому нынешнему наставнику дадут время до зимы. Более того, если Шовковский подаст в отставку сам, то это станет катастрофой.

"Если бы Суркисы хотели уволить СаШо, то должны были бы это сделать после "Пафоса", — пишет Тищенко.

Реальными кандидатами являются опытный Юрий Вернидуб и неопытный Юрий Костюк. С ними могут проводить консультации до зимы. Однако без серьезных изменений состава никто не придет в команду.

Напомним, Артем Милевский сделал сравнение относительно поражения "Динамо" от "Самсунспора" с блэкаутами в Украине.

Во Франции за мошенничество осудили титулованную биатлонистку — она должна была поехать на Олимпийские игры.

футбол Динамо УПЛ Юрий Вернидуб Александр Шовковский Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации