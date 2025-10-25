У Динамо есть два реальных кандидата на замену Шовковскому

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не может победить уже шесть матчей подряд. Поэтому среди болельщиков и экспертов постоянно обсуждаются слухи об увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Журналист Сергей Тищенко сообщил, почему до сих пор не уволили тренера.

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

В "Динамо" некем заменить Шовковского

По словам Тищенко, президент "Динамо" Игорь Суркис не планирует менять тренера до зимы, о чем сообщили источники в клубе.

Помогает Шовковскому тот факт, что "Шахтер" не отрывается вперед, и Арда Туран также может быть уволен.

Сейчас замены тренеру нет, поэтому нынешнему наставнику дадут время до зимы. Более того, если Шовковский подаст в отставку сам, то это станет катастрофой.

"Если бы Суркисы хотели уволить СаШо, то должны были бы это сделать после "Пафоса", — пишет Тищенко.

Реальными кандидатами являются опытный Юрий Вернидуб и неопытный Юрий Костюк. С ними могут проводить консультации до зимы. Однако без серьезных изменений состава никто не придет в команду.

