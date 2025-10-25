Видео
Дата публикации 25 октября 2025 14:30
обновлено: 15:06
Ярмоленко может стать играющим тренером Динамо вместо Шовковского
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" не выигрывает на протяжении шести матчей и сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Поэтому, после матчей с "Кривбассом" и "Шахтером" команда может остаться без главного тренера Александра Шовковского.

О возможном увольнении и об главного претенденте на должность сообщил паблик "Динамо Киев Inside", который обычно дает правдивую информацию из офиса клуба.

Александр Шовковский
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Увольнение Шовковского и новый тренер для "Динамо"

По информации источника, владельцы "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы не имеют немедленного желания отправлять Шовковского в отставку. Однако неудачи в матчах с "Кривбассом" и "Шахтером" мгновенно изменят мнение владельцев.

В случае отставки Шовковского команду поручат играющему тренеру — Андрею Ярмоленко, недавно отказавшемуся от формальной должности спортдиректора, которая бы ничего не решала.

Игроки киевского Динамо
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Источник сообщил, что Суркисы в вопросе назначения играющего тренера вдохновились примерами "Милана" с Руудом Гуллитом в 1996-м, и "Челси" с Джанлукой Виалли в 1998-м.

"Владельцы клуба всегда восхищались удачными примерами двух своих любимых зарубежных клубов "Милана" и "Челси". Примеры последних с кейсами Гуллита и Виалли, наверняка вдохновили на новые свершения. Наблюдаем", — написал источник.

Шовковский, назначенный в 2023-м году, выиграл чемпионат прошлого сезона, но нынешний сезон он проваливает.

Последние месяцы ходят слухи о конфликтах в команде между Ярмоленко и Шовковским.

Напомним, бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский сравнил фиаско киевлян в еврокубках с отключениями света.

Во Франции осудили титулованную биатлонистку после открытия уголовного дела.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
