Україна
Главная Спорт Суркис прокомментировал назначение Ярмоленко тренером Динамо

Суркис прокомментировал назначение Ярмоленко тренером Динамо

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 18:45
обновлено: 18:50
Игорь Суркис резко отреагировал на слухи о назначении Ярмоленко тренером
Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис отреагировал на слухи относительно должности главного тренера. Один из инсайдеров ранее сообщил, что вместо Александр Шовковского новым наставником команды станет Андрей Ярмоленко.

Суркис высказался относительно слухов в комментарии изданию "БЛИК".

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Что Суркис думает о смене тренера "Динамо"

Президент "Динамо" опроверг информацию о возможном назначении Ярмоленко играющим главным тренером. Подобные слухи Суркис назвал "полным бредом" и отказался их комментировать.

"Это полный бред, а чушь я не комментирую!", — отрезал Суркис

Вопрос возник на фоне кризиса: "Динамо" не побеждает уже шесть матчей подряд, из которых четыре ничьи в УПЛ и фиаско в матчах против "Кристал Пэлес" (0:2) и "Самсунспора" (0:3) в Лиге конференций.

Источник сообщил, что в случае неудач в матчах с "Кривбассом" и "Шахтером" Ярмоленко может заменить Шовковского, по примеру Гуллита ("Милан") и Виалли ("Челси").

Также ранее сообщалось, что Ярмоленко уже неинтересна должность спортивного директора, которая была обещана ему Суркисом.

Напомним, бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский сравнил поражения клуба с блэкаутом.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Александр Шовковский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
